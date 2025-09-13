3 sai lầm ăn sáng khiến bạn uể oải cả ngày

(VTC News) -

Tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều tinh bột tinh chế

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Liên Hợp Báo cho biết, theo bác sĩ y học cổ truyền Trần Sở Dung, Đài Loan (Trung Quốc), việc tiêu thụ các loại thực phẩm chứa nhiều tinh bột tinh chế, chỉ số đường huyết (GI) cao hoặc nhiều đường sẽ khiến đường huyết tăng vọt rồi giảm đột ngột, gây mệt mỏi, đầu óc quay cuồng và buồn ngủ.

Nhiều người có thói quen ăn sáng qua loa cho nhanh gọn, thường chỉ là một chiếc sandwich và một ly trà sữa với suy nghĩ "có ăn là được".

Ăn sáng quá muộn

Báo Người Đưa tin dẫn lời TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho hay, nhiều người có thói quen ăn sáng muộn hoặc vì giảm cân nên ăn trải đều các loại đồ ăn trong cả buổi sáng. Đây cũng là sai lầm cần tránh, vì thói quen này không chỉ không giảm được cân mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bữa sáng thiếu protein hay quá nhiều tinh bột tinh chế đều khiến bạn mệt mỏi cả ngày.

Nếu ăn sáng muộn sau 9h sáng, dạ dày trống rỗng một khoảng thời gian dài, cơ thể uể oải không thể làm việc được. Hơn nữa, ăn sáng muộn đồng nghĩa với khoảng cách 2 bữa quá gần nhau, khi đó năng lượng nạp vào quá nhiều, không kịp tiêu hao và gây tăng cân.

Còn nhiều người ăn rải rác các khung giờ cũng không tốt, vì như vậy tuy hạn chế được cảm giác thèm ăn ở các bữa chính nhưng lại không kiểm soát được năng lượng nạp vào nên cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các bác sĩ khuyên nếu bạn muốn giảm cân thì nên ăn sáng trước 9h sáng, uống nước đều đặn trước khi ăn, qua đó hạn chế được việc tăng cân do ăn quá nhiều.

Bên cạnh đó, uống nước cũng là một cách thúc đẩy quá trình trao đổi chất rất tốt, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Sau mỗi bữa ăn nên đánh răng bởi đánh răng không chỉ giúp làm sạch răng miệng mà còn làm giảm cảm giác thèm ăn.

Bỏ qua protein

Thiếu protein buổi sáng làm mất khối cơ, giảm sức đề kháng và nhanh đói. Không những thế, vấn đề này còn khiến cho khô da và là tiền đề cho sự xuất hiện của các nếp nhăn, đặc biệt ở mắt. Các chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung 20-30 g protein vào bữa sáng để duy trì năng lượng ổn định.