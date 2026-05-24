Hơn 173.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 Đại học Quốc gia TP.HCM

Trong số hơn 173.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 có 109.957 thí sinh đã tham dự đợt 1 và 59.978 thí sinh chỉ đăng ký dự thi đợt 2.

Cấu trúc và nội dung bài thi đánh giá năng lực năm 2026 được xây dựng trên cơ sở đề thi đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút, tập trung kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ, tư duy toán học, phân tích số liệu và suy luận khoa học của thí sinh.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 tại điểm thi Trường Đại học Công nghệ Thông tin. (Ảnh: ĐHQG TP.HCM)

Trước đó, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM diễn ra ngày 5/4/2026 với hơn 133.000 thí sinh tham dự tại 15 tỉnh, thành. Kỳ thi được tổ chức tại 57 cụm thi, 119 điểm thi với sự tham gia của gần 10.000 cán bộ coi thi.

Phổ điểm đợt 1 có dạng gần phân bố chuẩn, điểm trung bình và trung vị cùng đạt 682 điểm, độ lệch chuẩn 141,2. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% đạt dưới 700 điểm và khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên. Thủ khoa kỳ thi đạt 1.098 điểm.

Thí sinh làm thủ tục thi tại điểm thi Trường ĐH KHXH và NV. (Ảnh: ĐHQG TP.HCM)

Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục trên cả nước sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển. Tuy nhiên, điểm thi được sử dụng xét tuyển như thế nào phụ thuộc vào đề án riêng của từng đơn vị.

Trong đó, các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, gồm: trường ĐH Bách khoa; trường ĐH Khoa học Tự nhiên; trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; trường ĐH Quốc tế; trường ĐH Công nghệ thông tin; trường ĐH Kinh tế - Luật; trường ĐH Khoa học Sức khỏe; trường ĐH An Giang, sẽ xét tuyển theo phương thức tổng hợp. Kết quả thi đánh giá năng lực chiếm tỷ trọng lớn.