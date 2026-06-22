HLV Iraq: Xin dùng 3 thủ môn đối phó Mbappe mà không được

(VTC News) -

Trong buổi họp báo trước cuộc đối đầu với đội tuyển Pháp ở lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026, huấn luyện viên Graham Arnold của Iraq nhận được câu hỏi về cách để đối phó với Kylian Mbappe cùng dàn sao của đối thủ. Nhà cầm quân này đùa rằng ông đề nghị được ra sân với ba thủ môn, tuy nhiên không được chấp nhận.

"Tôi đã hỏi liệu chúng tôi có thể ra sân với ba thủ môn hay không, nhưng họ nói là không được", chiến lược gia người Australia chia sẻ. Dù vậy, huấn luyện viên Arnold cũng nhấn mạnh mong muốn sử dụng ba thủ môn không đồng nghĩa với tâm lý phòng ngự tiêu cực.

"Pháp sở hữu những cầu thủ tuyệt vời. Việc được đối đầu với họ là một vinh dự. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tập trung vào chính mình và màn trình diễn của đội bóng. Chúng tôi sẽ đảm bảo các cầu thủ bước ra sân với tâm lý tốt nhất và cho cả thế giới thấy chúng tôi có thể làm được gì. Tôi luôn là mẫu HLV bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng, chứ không phải chỉ cố gắng tránh thất bại", ông nói.

HLV Graham Arnold của đội tuyển Iraq. (Ảnh: Reuters)

Nhà cầm quân 62 tuổi cho biết niềm tin chiến thắng là điều ông luôn cố gắng truyền cho các học trò: "Khi bạn có tư duy phòng ngự tiêu cực, sẽ có những ngày mọi thứ không hiệu quả. Nhưng cũng sẽ có rất nhiều ngày nó mang lại kết quả tích cực. Chúng tôi sẽ ra sân với niềm tin và kỳ vọng giành chiến thắng. Điều đó giúp các cầu thủ có trạng thái tinh thần tốt nhất", Arnold khẳng định.

Nhà cầm quân người Australia cũng dành lời khen cho HLV Didier Deschamps. HLV tuyển Pháp sẽ chia tay đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026, khép lại hành trình 14 năm dẫn dắt "Les Bleus".

"Ông ấy là một HLV tuyệt vời và đã gặt hái rất nhiều thành công cùng tuyển Pháp. Có thể thấy các cầu thủ rất yêu mến ông ấy qua cách họ phản ứng và tương tác. Tôi nghĩ đó sẽ là động lực để tuyển Pháp cố gắng làm nên điều đặc biệt cho ông ấy ở kỳ World Cup cuối cùng", HLV Arnold nhận xét.

Video: Na Uy đánh bại Iraq với tỷ số 4-1

Iraq trở lại sân chơi World Cup lần đầu tiên sau 60 năm kể từ năm 1986. Đội bóng Tây Á hiện đứng thứ 57 trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với tuyển Pháp, đội đang giữ vị trí số một thế giới.

Ở trận ra quân, Iraq nhận thất bại 1-4 trước Na Uy. Kết quả này khiến họ đứng cuối bảng I sau lượt trận đầu tiên. Để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng knock-out, Iraq cần ít nhất một kết quả tích cực trước tuyển Pháp.

Trận đấu giữa Pháp và Iraq diễn ra lúc 4h ngày 23/6 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Philadelphia, Mỹ. Sau cuộc đối đầu này, Iraq sẽ gặp Senegal ở lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 27/6.