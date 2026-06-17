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Cú đúp trước Senegal giúp Mbappe vào bảng vàng World Cup
(VTC News) -
Kylian Mbappe ghi 2 bàn giúp Pháp đánh bại Senegal 3-1 ở trận ra quân World Cup 2026, đồng thời vượt qua Pele và áp sát kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của giải đấu.
VTC News
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