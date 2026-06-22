Từ 10 nỏ thuỷ tinh, công an triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ dùng ma túy lớn

(VTC News) -

Công an TP.HCM thông tin Cơ quan CSĐT Công an Thành phố vừa khởi tố nhiều bị can liên quan đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây lớn sản xuất, mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng ma túy. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 6/2026, Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp Công an phường Bình Tân kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường N.T.L.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng có mặt tại đây. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Khám xét hiện trường, công an thu giữ hai gói ma túy, một nỏ thủy tinh dính ma túy, một bật lửa và 10 nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng vừa được giao đến.

Từ chi tiết tưởng chừng nhỏ này, các điều tra viên nhận định phía sau số nỏ thủy tinh là dấu hiệu của một hệ thống sản xuất, mua bán và cung cấp dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động với quy mô lớn.

Cùng thời điểm, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Tân Định phát hiện nhiều đầu mối có dấu hiệu mua bán, vận chuyển nỏ thủy tinh, bình thủy tinh và các dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Các đầu mối này được xác định có liên quan đến hướng điều tra của Phòng PC04.

Tang vật trong đường dây lớn sản xuất, mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng ma túy. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Trước diễn biến trên, Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây.

Với phương châm "lần theo dòng chảy của ma túy", Ban chuyên án không chỉ xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà còn mở rộng điều tra các đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển và cung cấp phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Kết quả điều tra bước đầu xác định nhóm người tổ chức hoạt động khép kín, phân công vai trò từ khâu cung cấp nguyên liệu, sản xuất, gia công, tập kết, vận chuyển đến tiêu thụ sản phẩm.

Theo cơ quan điều tra, các bị can lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và một số mặt hàng dân dụng để sản xuất, mua bán số lượng lớn nỏ thủy tinh, coóng thủy tinh, bình hút thủy tinh, cân tiểu ly, túi zip, bật lửa cùng nhiều vật dụng khác phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Để che giấu hoạt động, nhóm người này sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng giao nhận hàng hóa để giao dịch, hình thành chuỗi cung cấp khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.

Nhóm bị can trong đường dây lớn sản xuất, mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng ma túy.

Khám xét đồng loạt nhiều địa điểm trên các tuyến Â.C, L.Đ.H, N.T.N, đường 28 cùng nhiều khu vực khác tại TP.HCM, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm liên quan.

Tang vật gồm hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh các loại, hàng chục nghìn ống và đoạn ống thủy tinh, cùng số lượng lớn cân tiểu ly, túi zip, bật lửa, bình gas, bình oxy, máy tạo oxy, đầu khò và nhiều công cụ chuyên dụng phục vụ hoạt động sản xuất.

Cơ quan điều tra xác định Đàm Thị Mai giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ. Nhiều người khác tham gia các công đoạn sản xuất, giao nhận, quảng cáo, bán hàng, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm trong thời gian dài.

Theo Công an TP.HCM, dù nhận thức rõ các vật dụng trên thường được sử dụng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, bị can vẫn tổ chức sản xuất, mua bán nhằm thu lợi bất chính.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.