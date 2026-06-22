Tin thế giới nổi bật trong ngày 22/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 22/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Iran xác nhận đã tiến hành đàm phán với Mỹ tại Thụy Sỹ; Ukraine cho biết Mỹ chuẩn bị cấp phép sản xuất tên lửa phòng không tại nước này; vụ nổ xảy ra tại cơ sở khí đốt lớn nhất Qatar; và Ba Lan - Đức mở rộng hợp tác quốc phòng nhằm tăng cường an ninh sườn phía Đông châu Âu.

Iran đàm phán với Mỹ tại Thụy Sỹ

Truyền thông Iran xác nhận các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đã chính thức diễn ra tại Thụy Sỹ với sự tham gia của các nhà trung gian quốc tế.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bắt tay Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Thụy Sỹ trước cuộc đàm phán với Iran. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền hình Nhà nước Iran, cuộc đối thoại có sự tham gia của đại diện Iran, Mỹ và Qatar, tập trung vào vấn đề ngừng bắn tại Lebanon và tài sản bị đóng băng của Iran. Liên quan đến tiến trình hòa đàm, giới chức Iran tiếp tục khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân nhưng bảo lưu quyền làm giàu urani. Tehran cũng cho biết sẽ chưa thảo luận về một thỏa thuận quy mô lớn hơn với Mỹ trước khi tình hình tại Lebanon được giải quyết.

Các nguồn ngoại giao khu vực đánh giá tiến trình thương lượng đã có bước tiến nhất định nhưng vẫn còn nhiều thách thức ở giai đoạn tiếp theo.

Ukraine chờ tên lửa phòng không

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang xem xét cho phép các tập đoàn quốc phòng chuyển giao giấy phép sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine và một số quốc gia châu Âu.

Theo ông Zelensky, nội dung này đã được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua và lần đầu tiên nhận được phản hồi tích cực từ phía Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng việc được cấp phép sản xuất sẽ giúp Kiev nâng cao năng lực quốc phòng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Ukraine cũng khẳng định đã có đủ năng lực kỹ thuật để tham gia sản xuất tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot nếu nhận được sự chấp thuận từ Washington.

Nổ lớn tại cơ sở khí đốt lớn nhất Qatar

Bộ Nội vụ Qatar thông báo một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại khu công nghiệp khí đốt Ras Laffan, nơi đặt cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất nước này.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Reuters)

Theo giới chức Qatar, nguyên nhân ban đầu được xác định là sự cố kỹ thuật tại nhà máy. Vụ việc khiến một số người bị thương nhưng không đe dọa tính mạng. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ai Cập, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út đã ra tuyên bố chung hoan nghênh tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran và nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nhằm duy trì ổn định khu vực.

Các bên đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường tham vấn và phối hợp để hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông.

Ba Lan và Đức tăng cường hợp tác quốc phòng

Ba Lan và Đức bước vào giai đoạn hợp tác mới sau khi ký kết thỏa thuận quốc phòng nhằm tăng cường bảo vệ sườn phía Đông của châu Âu.

Đức và Ba Lan ký kết thỏa thuận quốc phòng mới. (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận tập trung vào các lĩnh vực an ninh mạng, phòng thủ Biển Baltic, nâng cao khả năng cơ động quân sự và tổ chức các cuộc tập trận chung. Giới chức hai nước cho rằng an ninh của châu Âu bắt đầu từ sườn phía Đông và việc tăng cường phối hợp sẽ giúp củng cố năng lực phòng thủ tập thể của NATO.

Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục biến động, cả Ba Lan và Đức đều kỳ vọng quan hệ đối tác mới sẽ tạo nền tảng cho các kế hoạch phòng thủ dài hạn trong tương lai.