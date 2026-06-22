Top 10 chương trình vũ khí bí ẩn nhất thế giới đang được phát triển

(VTC News) -

Trong thế giới quân sự hiện đại, những dự án vũ khí quan trọng nhất thường không xuất hiện trong các cuộc triển lãm hay thông cáo báo chí. Thay vào đó, chúng chỉ lộ diện qua những bức ảnh vệ tinh, các tài liệu ngân sách hoặc những tuyên bố hiếm hoi từ giới chức quốc phòng. Năm 2026, nhiều chương trình đang được phát triển tại Mỹ, Trung Quốc và Nga vẫn khiến giới phân tích quốc tế tranh cãi về khả năng thực sự của chúng.

B-21 Raider của Mỹ. Ảnh TWZ

10. B-21 Raider Block nâng cấp (Mỹ)

Oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider đã được công khai, nhưng phần lớn năng lực tác chiến thực sự của phiên bản sản xuất hàng loạt vẫn được giữ bí mật. Không quân Mỹ xác nhận máy bay được thiết kế theo kiến trúc mở, cho phép tích hợp các cảm biến, trí tuệ nhân tạo và vũ khí mới trong tương lai mà không cần thay đổi thiết kế tổng thể. Nhiều chuyên gia cho rằng những khả năng quan trọng nhất của B-21 vẫn chưa được tiết lộ.

9. Type 100 và biến thể hạng nặng (Trung Quốc)

Cuối năm 2025, Trung Quốc lần đầu công khai xe tăng thế hệ mới Type 100. Chỉ vài tháng sau, các hình ảnh về một biến thể lớn hơn, nặng hơn xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc.

Điều gây tò mò là Bắc Kinh chưa công bố bất kỳ thông số chính thức nào. Nhiều nhà phân tích nhận định đây có thể là chương trình xe tăng thế hệ mới tham vọng nhất hiện nay với tháp pháo không người lái, cảm biến hợp nhất và khả năng điều khiển máy bay không người lái chiến thuật.

Tên lửa Kh-55. Ảnh Deagel

8. Kh-95 (Nga)

Kh-95 được cho là tên lửa hành trình siêu vượt âm thế hệ mới dành cho các oanh tạc cơ chiến lược Nga. Tuy nhiên đến nay rất ít hình ảnh hoặc thông số kỹ thuật được công bố.

Một số nguồn tin cho rằng tên lửa có khả năng bay ở tốc độ siêu vượt âm trong phần lớn hành trình và sẽ trở thành vũ khí chủ lực của Tu-160M và oanh tạc cơ tương lai PAK DA.

7. "Quái vật biển Bột Hải" (Trung Quốc)

Sự xuất hiện của phương tiện được phương Tây đặt biệt danh là "Bohai Sea Monster" đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Ban đầu nó được cho là phương tiện vận tải tốc độ cao sử dụng hiệu ứng mặt đất. Tuy nhiên các hình ảnh mới xuất hiện năm 2026 cho thấy phương tiện này có thể được trang bị giá treo vũ khí dưới cánh, làm dấy lên khả năng Trung Quốc đang phát triển một nền tảng tấn công hoàn toàn mới dành cho các vùng biển ven bờ.

6. Oreshnik (Nga)

Sau lần xuất hiện đầu tiên cuối năm 2024, tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tiếp tục là một trong những chương trình bí ẩn nhất của Nga.

Moskva đã xác nhận sự tồn tại của hệ thống này nhưng phần lớn thông số kỹ thuật, số lượng đầu đạn, tầm bắn và cấu hình chiến đấu vẫn chưa được công bố đầy đủ. Đây là lý do Oreshnik liên tục trở thành chủ đề tranh luận của các chuyên gia quân sự phương Tây.

J-36 của Trung Quốc. Ảnh TWZ

5. J-XDS/J-36 (Trung Quốc)

Cuối năm 2024 và đầu năm 2025, nhiều hình ảnh về một loại máy bay chiến đấu không đuôi cỡ lớn xuất hiện tại Trung Quốc.

Dù chưa được xác nhận chính thức, phần lớn chuyên gia tin rằng đây là chương trình tiêm kích thế hệ 6 của Bắc Kinh. Thiết kế khí động học khác thường cùng kích thước lớn cho thấy máy bay có thể mang lượng nhiên liệu và vũ khí vượt xa các tiêm kích hiện nay.

4. PAK DA (Nga)

Dự án máy bay ném bom tàng hình PAK DA đã được nhắc tới trong nhiều năm nhưng tới nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không quân sự Nga.

Khác với Tu-160M siêu thanh, PAK DA được cho là áp dụng cấu hình cánh bay tương tự B-21 Raider. Các thông tin công khai về hệ thống động cơ, cảm biến và vũ khí vẫn cực kỳ hạn chế.

3. NGAD/F-47 (Mỹ)

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng xác nhận chương trình tiêm kích thế hệ mới F-47 sẽ trở thành trung tâm của dự án NGAD.

Tuy nhiên, ngoài một số hình ảnh đồ họa và tuyên bố chính thức, gần như mọi chi tiết quan trọng đều được giữ bí mật. Không quân Mỹ được cho là đã tiến hành các chuyến bay thử nghiệm nguyên mẫu từ nhiều năm trước nhưng chưa từng công bố hình ảnh thực tế.

2. Type 096 (Trung Quốc)

Type 096 được xem là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thế hệ tiếp theo của Trung Quốc.

Cho tới nay, gần như toàn bộ thông tin về dự án này đều dựa trên ảnh vệ tinh và đánh giá tình báo phương Tây. Nếu đạt được các mục tiêu đề ra, Type 096 có thể trở thành đối thủ trực tiếp của lớp Columbia của Mỹ và lớp Borei-A của Nga trong lĩnh vực răn đe hạt nhân chiến lược.

Chương trình Golden Dome của Mỹ. Ảnh Wikipedia

1. Golden Dome (Mỹ)

Đứng đầu danh sách là chương trình Golden Dome - dự án phòng thủ tên lửa không gian được Chính quyền Mỹ thúc đẩy từ năm 2025.

Theo các thông tin công khai, hệ thống có thể bao gồm hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn vệ tinh cảm biến, cảnh báo sớm và đánh chặn trên quỹ đạo. Tuy nhiên, quy mô thực tế, công nghệ sử dụng và mức độ tham gia của các tập đoàn như SpaceX vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Nhiều chuyên gia đánh giá đây có thể là chương trình quân sự tham vọng nhất kể từ sau Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI) thời Chiến tranh Lạnh.

Điểm chung của các chương trình trên là phần lớn thông tin đều được giữ ở mức tối mật. Trong nhiều trường hợp, thế giới chỉ biết tới sự tồn tại của chúng thông qua ảnh vệ tinh, các tài liệu ngân sách hoặc những tuyên bố ngắn ngủi từ giới chức quân sự.

Khi cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, các chương trình bí mật này có thể quyết định cán cân sức mạnh quân sự trong thập niên tới. Và giống như nhiều loại vũ khí mang tính cách mạng trong lịch sử, thế giới có thể sẽ chỉ thực sự hiểu rõ chúng khi chúng xuất hiện trong biên chế hoặc trên chiến trường.