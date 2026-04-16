Thủ khoa thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 1 đạt 1.098 điểm

Theo thống kê kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 1 năm 2026 của hội đồng thi, phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi đạt 1.098 điểm.

Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

So với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng, cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn đảm bảo tính phân loại hiệu quả.

Phân bố điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 1 năm 2026.

Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều đạt mức tốt, với phần lớn câu hỏi nằm trong khoảng độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Đợt 1 kỳ thi năm nay cũng có lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay với 135.756, đến từ 61 tỉnh, thành phố và hơn 2.000 trường trung học phổ thông, tăng gần 6% so với năm trước. Trong đó, có 133.488 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ dự thi lên tới 98,3%. Thí sinh tập trung chủ yếu tại khu vực TP.HCM, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch, kết quả thi được công bố vào ngày 17/4 thông qua hệ thống trực tuyến. Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục áp dụng hình thức cấp giấy chứng nhận điện tử thay cho bản giấy nhằm thuận tiện cho thí sinh và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Hiện đã có 118 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM để tuyển sinh năm 2026.

Thí sinh đã dự thi đợt 1 có thể tiếp tục đăng ký tham gia đợt 2, đăng ký dự thi từ ngày 18/4 đến hết ngày 25/4.

Kỳ thi đợt 2 dự kiến tổ chức vào ngày 24/5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố, bao gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Kết quả đợt 2 dự kiến công bố vào ngày 6/6.