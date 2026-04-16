Thủ tướng yêu cầu không để ùn tắc kéo dài ở cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM dịp nghỉ lễ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 30 của Thủ tướng về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4-1/5 năm 2026.

Công điện nêu, kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 (âm lịch), dịp 30/4 và 1/5 dự báo lưu lượng giao thông tăng cao, tạo áp lực lớn cho công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông.

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân, hoạt động vận tải thông suốt, an toàn, Thủ tướng yêu cầu tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, nhất là vận tải hành khách để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện, an toàn tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu; không để hành khách không có phương tiện đi lại do doanh nghiệp vận tải cắt giảm chuyến khi giá nhiên liệu tăng cao; khắc phục hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.

Bộ Công an có nhiệm vụ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố phối hợp lực lượng chức năng của ngành Công an và chính quyền địa phương rà soát, bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các bất cập về tổ chức giao thông, bổ sung báo hiệu đường bộ bảo đảm khoa học, đúng quy chuẩn kỹ thuật; bố trí các điểm dừng nghỉ tạm thời trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư.

"Có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông trên các tuyến trục chính ra vào Thủ đô Hà Nội và TP.HCM, các tuyến kết nối đến ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu và khu vực tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày lễ, khu vực lễ hội", công điện nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý các lực lượng cần tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả chi phí vận tải, phù hợp với biến động giá nhiên liệu, xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ. Chủ động nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, hoạt động du lịch trên đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông, dọc tuyến đường thủy nội địa và tại các ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cước vận tải, thực hiện nghiêm việc kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe và bán đúng giá vé theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý và trục lợi.

Cần tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, cảng, bến thủy nội địa kiên quyết không đưa phương tiện, người lái không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định vào kinh doanh vận tải; chú trọng phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ nơi xuất bến, chở đúng số người quy định, sắp xếp hàng hóa, hành khách phù hợp để không bị lệch trọng tâm, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn, mặc áo phao khi tham gia giao thông...

Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh và các địa phương bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư y tế, năng lực cấp cứu y tế, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có lưu lượng giao thông cao để giảm thiểu thiệt hại về người do tai nạn giao thông.

Bộ Y tế cũng cần hướng dẫn và tăng cường phối hợp lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong hoạt động vận tải, trên các chuyến bay, đoàn tầu và tại các khu dịch vụ của ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu.

Các bộ, ngành, địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 (âm lịch) từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4 và kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5 từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5; phân công đầu mối, bố trí nguồn lực để tổ chức trực theo chế độ 24/7; báo cáo tình hình thực hiện trong 7 ngày nghỉ đến Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.