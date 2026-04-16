Bộ GD&ĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ mới của Việt Nam, áp dụng từ 31/5

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 33 quy định Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đánh dấu bước cập nhật quan trọng trong hệ thống chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ trong giáo dục.

Theo Bộ GD&ĐT, việc ban hành thông tư nhằm hoàn thiện hệ thống chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ thống nhất trên toàn quốc, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.

Thông tư thiết lập một chuẩn chung về năng lực ngoại ngữ trong toàn hệ thống giáo dục. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả học tập ngoại ngữ.

Theo đó, khung năng lực mới giúp người học xác định rõ lộ trình phát triển năng lực ngoại ngữ, đồng thời hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường tính liên thông giữa các bậc học, trình độ đào tạo.

Thông tư số 33 quy định Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đánh dấu bước cập nhật quan trọng trong hệ thống chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ trong giáo dục.

Một điểm đáng chú ý của thông tư là việc cập nhật Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) phiên bản mới giai đoạn 2020-2021. Việc cập nhật này nhằm bảo đảm tính tương thích với các chuẩn đánh giá quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận văn bằng, chứng chỉ giữa Việt Nam và các quốc gia khác.

Theo quy định, Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam được chia thành ba cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Trong đó, các cấp được phân chia theo các bậc năng lực tương ứng, giúp đánh giá khả năng sử dụng ngoại ngữ của người học ở các mức độ khác nhau, từ cơ bản đến thành thạo.

Khung năng lực ngoại ngữ mới dùng cho Việt Nam, áp dụng từ 31/5 tới.

Thông tư cũng bổ sung thêm mức “Tiền bậc 1” (Pre-A1). Đây là mức đánh giá dành cho người mới bắt đầu học ngoại ngữ, đặc biệt phù hợp với xu hướng triển khai dạy và học ngoại ngữ từ lứa tuổi nhỏ tại Việt Nam.

Việc bổ sung mức này giúp mở rộng phổ trình độ đào tạo, đồng thời bảo đảm tính liên tục và toàn diện của Khung năng lực ngoại ngữ quốc gia. Bên cạnh đó, thông tư làm rõ và chi tiết hóa các mô tả năng lực đối với từng kỹ năng gồm nghe, nói, đọc và viết. Theo Bộ GD-ĐT, các mô tả này giúp giáo viên, người học và các cơ sở đào tạo thuận lợi hơn trong việc áp dụng khung năng lực vào hoạt động giảng dạy, kiểm tra và đánh giá.

Đối với một số ngôn ngữ có đặc thù như tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và tiếng Hàn, thông tư quy định việc sử dụng các khung năng lực do quốc gia sở tại ban hành, nhằm bảo đảm phù hợp với đặc trưng ngôn ngữ cũng như thông lệ quốc tế.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 31/5/2026 và thay thế Thông tư số 01 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.