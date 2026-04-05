Gần 140.000 thí sinh thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM

Đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM được tổ chức tại 54 điểm thi thuộc 15 tỉnh, thành phố như Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Cần Thơ... trở thành kỳ thi riêng có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay. So với năm 2025, số dự thi đợt 1 tăng hơn 11.000.

TP.HCM là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất với khoảng 67.000.

Tại trường Đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), cụm thi có quy mô lớn với 7 điểm thi, 155 phòng thi tại cả hai cơ sở, phục vụ cho 5.581 thí sinh.

Thí sinh tham dự kỳ thi tại điểm thi trường Đại học Bách khoa.

Theo quy định, thí sinh vào phòng thi từ 7h30, bắt đầu làm bài lúc 8h30 và kết thúc vào 11h. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút, với thang điểm tối đa 1.200 điểm.

Nội dung bài thi được xây dựng trên cơ sở kiến thức THPT nhằm đánh giá các năng lực cơ bản cần thiết cho việc học đại học.

Đề gồm 120 câu. Phần Logic - Phân tích số liệu và Giải quyết vấn đề có 30 câu. Câu hỏi được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin, số liệu, dữ kiện, từ đó yêu cầu thí sinh vận dụng, xác định kết quả thực nghiệm, dự đoán quy luật...

Phần Sử dụng ngôn ngữ gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh với 60 câu. Cuối cùng là phần Toán học với 30 câu.

Thí sinh tại điểm thi Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Kỳ thi năm 2026 có điểm mới đáng chú ý khi cho phép thí sinh sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID trong trường hợp bị mất giấy tờ vì lý do bất khả kháng.

Điều kiện là thông tin cá nhân và số căn cước phải trùng khớp với dữ liệu đăng ký dự thi, đồng thời thí sinh phải thực hiện đầy đủ thủ tục xác nhận theo quy định tại hội đồng thi để được xem xét, giải quyết.

Theo kế hoạch, kết quả đợt 1 sẽ được công bố vào ngày 17/4.

Đợt 2 của kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 24/5 và công bố kết quả vào ngày 6/6.

Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục trên cả nước sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển. Tuy nhiên, điểm thi được sử dụng xét tuyển như thế nào phụ thuộc vào đề án riêng của của từng đơn vị.

Trong đó, các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, gồm: trường ĐH Bách khoa; trường ĐH Khoa học Tự nhiên; trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; trường ĐH Quốc tế; trường ĐH Công nghệ thông tin; trường ĐH Kinh tế - Luật; trường ĐH Khoa học Sức khỏe; trường ĐH An Giang, sẽ xét tuyển theo phương thức tổng hợp. Chỉ tiêu cho phương thức này chiếm tối đa đến 95%.