Quảng Ninh bùng nổ với đại nhạc hội hơn 80.000 người tham dự

(VTC News) -

Bữa tiệc âm thanh, ánh sáng tại kỳ Carnaval Hạ Long 2026 mang tới cho du khách những trải nghiệm ấn tượng.

Tối 30/4, chương trình Carnaval Hạ Long 2026, tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng - Kỷ nguyên mới” chính thức diễn ra tại Quảng trường 30/10, mang đến cho hàng vạn người dân, du khách không gian lễ hội sôi động, đặc sắc.

Dòng người đổ về đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, tỉnh Quảng Ninh từ chiều 30/4.

Sự kiện được tổ chức từ 18h30 đến 22h30, dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn và khu vực Quảng trường 30/10, với quy mô "lập kỷ lục" với hơn 80.000 khán giả. Điểm nhấn là hoạt động vũ điệu đường phố rực rỡ trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ Công viên Lán Bè đến Quảng trường 30/10).

Được mở màn lúc 18h30, màn diễu diễn đường phố quy tụ 13 đoàn nghệ thuật trong nước và một đoàn quốc tế, cùng 10 xe biểu trưng đại diện cho tỉnh Quảng Ninh.

Các vũ công mang đến "vũ điệu đường phố" rực rỡ trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ Công viên Lán Bè đến Quảng trường 30/10).

Tham gia diễu diễn còn có 170 nghệ nhân lân - rồng, 80 nghệ sĩ trống hội, 100 vũ công chuyên nghiệp, 10 hoa hậu, á hậu, 50 người mẫu, người đẹp và khoảng 450 diễn viên quần chúng, tạo nên không khí lễ hội đa sắc màu.

Từ 20h, tại sân khấu Quảng trường 30/10 diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc Carnaval Hạ Long 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được ví như một “đại nhạc hội” mở màn mùa du lịch hè.

Người dân theo dõi chương trình nghệ thuật dọc hai bên đường Trần Quốc Nghiễn.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Tùng Dương, Bùi Công Nam, RHYDER, Anh Tú, Trọng Hiếu, LyLy, Minh Tuyết, Thu Hằng… cùng các nghệ sĩ, diễn viên, vũ công chuyên nghiệp và quần chúng của tỉnh.

Để phục vụ người dân và du khách theo dõi sự kiện, ban tổ chức đã bố trí hệ thống màn hình LED dọc tuyến Trần Quốc Nghiễn, kết nối trực tiếp nội dung từ tuyến diễu diễn và sân khấu chính tại Quảng trường 30/10, tạo điều kiện cho đông đảo khán giả cùng hòa mình vào không khí lễ hội sôi động của Carnaval Hạ Long 2026.

Khán giả tại đường Trần Quốc Nghiễn có thể theo dõi truyền hình trực tiếp trên màn hình LED, kết nối nội dung từ cả hai điểm: Tuyến diễu diễn Trần Quốc Nghiễn; Sân khấu khai mạc Quảng trường 30/10.

Chương trình được vận hành theo hai không gian chính gồm diễu hành đường phố và biểu diễn sân khấu, kết nối bằng cơ chế “đổi sân” liên tục nhằm duy trì không khí lễ hội xuyên suốt.

Những xe mô hình thể hiện sức nét đặc trưng của đất mỏ Quảng Ninh.

Nội dung diễu hành được xây dựng thành các khối chủ đề rõ nét, phản ánh đa chiều bản sắc Quảng Ninh và tinh thần hội nhập.

Nổi bật là khối người đẹp Carnival kết hợp xiếc, đoàn mô hình sinh vật biển tái hiện thế giới đại dương, vũ công Samba mang màu sắc quốc tế, cùng các tiết mục của nghệ nhân Then, công nhân mỏ, hiphop đường phố và dancesport.

Xe mô hình diễn diễu qua Quảng trường 30/10.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các đoàn quốc tế như nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc), vũ điệu Yosakoi (Nhật Bản), nghệ sĩ đến từ Lào góp phần tạo nên bức tranh giao lưu văn hóa đa sắc màu.

Song song với đó, phần nghệ thuật tại sân khấu chính được tổng duyệt đầy đủ theo cấu trúc ba chương gồm “Bản giao hưởng cội nguồn”, “Tinh hoa hội tụ” và “Hạ Long tỏa sáng”.

Các zone trong Quảng trường 30/10 không còn một chỗ trống khi hàng vạn người dân, du khách đổ về theo dõi chương trình concert Carnaval Hạ Long 2026.

Chương trình gồm hàng loạt tiết mục nghệ thuật quy mô, kết hợp âm nhạc, múa, trình diễn ánh sáng và công nghệ hiện đại, tái hiện hành trình từ di sản thiên nhiên, văn hóa truyền thống đến một Quảng Ninh năng động, hội nhập.

Cách tổ chức này giúp tạo hiệu ứng “lễ hội kép”, đảm bảo tại mọi thời điểm, cả hai không gian đều sôi động với âm nhạc, vũ đạo và tương tác khán giả.

Chương trình với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng mang đến bầu không khí sôi động.

Với sự chuẩn bị công phu, bài bản, đêm khai hội đã khắc họa rõ nét hình ảnh một Vịnh Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung rực rỡ, năng động lan tỏa mạnh mẽ tới du khách trong nước và quốc tế.