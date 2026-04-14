Cửa Lò hút khách ngay từ đầu năm, kỳ vọng bùng nổ mùa hè

Quý I/2026, du lịch biển Cửa Lò (Nghệ An) ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng mạnh trong mùa cao điểm hè năm nay.

Theo số liệu từ ngành du lịch Nghệ An, trong 3 tháng đầu năm 2026, Cửa Lò đón khoảng 650.000 – 700.000 lượt khách, tăng từ 10–15% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt trên 650 tỷ đồng, cho thấy sự phục hồi rõ nét của thị trường du lịch nội địa.

Du khách về với biển Cửa Lò ngày càng nhiều

Đáng chú ý, lượng khách vào dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ ngắn ngày tăng mạnh, đặc biệt là du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Công suất phòng tại nhiều khách sạn ven biển vào các ngày cao điểm đạt 70–80%, thậm chí có thời điểm kín phòng.

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, chất lượng dịch vụ du lịch tại Cửa Lò cũng được cải thiện đáng kể. Ngoài bờ biển, chính quyền địa phương đã trồng thêm hơn 2.000 cây dừa tạo cảnh quan, không gian xanh. Nhiều cơ sở lưu trú được nâng cấp, chỉnh trang; hệ thống nhà hàng, dịch vụ ăn uống được siết chặt về an toàn thực phẩm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được tăng cường, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.

Hơn 2.000 cây dừa mới được trồng dọc bãi biển Cửa Lò tạo không gian xanh

Bên cạnh đó, địa phương đang đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm du lịch, không chỉ tập trung vào tắm biển mà còn phát triển các tour trải nghiệm như tham quan đảo Ngư du lịch cộng đồng, khám phá ẩm thực biển… nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Một điểm nhấn quan trọng của mùa du lịch năm nay là Festival Du lịch Cửa Lò 2026 dự kiến khai mạc vào ngày 25/4, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao quy mô. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút du khách ngay từ đầu mùa, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Biển Cửa Lò ngày càng xanh sạch đẹp hơn

Song song với đó, chính quyền địa phương đang tập trung chỉnh trang đô thị, cải thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến ven biển và khu vực trung tâm. Việc sắp xếp lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ ven biển cũng được triển khai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tạo không gian du lịch thông thoáng, hiện đại.

Với đà tăng trưởng ngay từ đầu năm cùng các hoạt động kích cầu quy mô lớn, đặc biệt là Festival du lịch sắp tới, Cửa Lò được kỳ vọng sẽ bứt phá trong mùa hè 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến biển hấp dẫn của khu vực Bắc Trung Bộ.