Quảng Ninh 'thức' cùng du khách, siêu đô thị di sản kích hoạt kinh tế đêm

Du lịch Quảng Ninh tìm cách “thắp sáng” màn đêm

Năm 2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 26 triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu đạt 158.000 tỷ đồng. Khi hàng triệu du khách sẵn sàng chi tiêu cho các hoạt động sau 22h thì nguồn thu từ lưu trú, ẩm thực, giải trí và dịch vụ đi kèm sẽ tiếp tục gia tăng.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, kinh tế đêm hiện đóng góp khoảng 70% doanh thu du lịch tại Hạ Long. Mỗi du khách có thể chi tiêu thêm 300 - 400 USD nhờ các dịch vụ ban đêm. Đáng chú ý, hơn 91% lượng khách đến vịnh di sản trong 3 tháng đầu năm 2026 là khách quốc tế. Đây là nhóm khách có mức chi tiêu cao với xu hướng tận hưởng các dịch vụ giải trí về đêm.

Hoàng hôn là thời điểm bắt đầu những lễ hội tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Tuy nhiên, kinh tế đêm tại Quảng Ninh hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch. “Tỉnh chưa có các khu phố ẩm thực, mua sắm đủ sức trở thành điểm đến bắt buộc. Đồng thời, các show diễn đêm quy mô lớn, ứng dụng công nghệ thực cảnh, ánh sáng, âm thanh hiện đại vẫn còn vắng bóng”, ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, nhận định.

Những khó khăn này sẽ dần được bù đắp khi Quảng Ninh tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo định hướng phát triển, tỉnh sẽ mở rộng không gian tăng trưởng, tìm kiếm các động lực mới. Trong đó, việc khai thác kinh tế đêm được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng trong những thập kỷ tới.

Song hành với những thay đổi trong chính sách, khoảng trống về mặt hạ tầng cũng dần được khỏa lấp khi siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long kiến tạo nên những công trình tầm cỡ, hiện đại và giàu tính biểu tượng. Từ đây, nền móng mới cho mô hình kinh tế vận hành 24/7 được phát triển, định hình một “thành phố không ngủ” bên bờ di sản.

Vinhomes Global Gate Hạ Long – đánh thức nhịp sống 24/7 tại vịnh di sản

Một trong những nơi có không khí náo nhiệt, âm thanh sôi động, đám đông cuồng nhiệt nhất Vinhomes Global Gate Hạ Long chính là sân khấu ngoài trời hướng biển lớn nhất Việt Nam. Với 60.000 chỗ ngồi, đây sẽ là “thánh địa” của các concert, festival tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Sự xuất hiện của sân khấu chuyên biệt không chỉ nâng tầm chất lượng mà còn “định chuẩn” lại trải nghiệm. Khán giả vừa có thể thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao, vừa phóng tầm mắt ra di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long - nơi con người và nghệ thuật biểu diễn cùng hòa vào một khung cảnh.

Không dừng lại ở một sân khấu, điểm đến văn hóa - sự kiện của Vinhomes Global Gate Hạ Long còn được thiết kế với tầng tầng lớp lớp những trải nghiệm. Từ Nhà hát Wonder Theatre 3.000 chỗ với các show nghệ thuật đỉnh cao đến Trung tâm hội nghị - sự kiện hơn 4.500 chỗ phục vụ MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, triển lãm và khen thưởng), tiệc cưới, sự kiện cao cấp. Nhịp sống sau ánh hoàng hôn còn tiếp tục được “kéo dài” tại tổ hợp Lifestyle & giải trí La Riviera rộng 8ha - nơi hội tụ ẩm thực, mua sắm, lễ hội và các hoạt động giao lưu sôi động suốt 24/7.

Giữa “thành phố không ngủ”, khu Kỳ quan châu Mỹ (America Wonder) hiện lên như một tâm điểm sôi động với hệ tiện ích riêng biệt. Đó là khoảnh khắc vui chơi, mua sắm tại Vincom Mega Mall; là không khí phóng khoáng tại Làng Bia; là hành trình dạo bước tại C-District - con phố của những quán ăn, cửa hàng mang đậm phong vị Trung Hoa.

Đặc biệt, khu vực này càng trở nên nổi bật khi được “ưu ái” đặt depot của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh vừa chính thức khởi công hôm 12/4/2026. Với tốc độ tối đa 350km/h, thời gian di chuyển từ Hà Nội – Quảng Ninh dự kiến rút ngắn chỉ còn khoảng 23 phút. Lợi thế này sẽ đưa Kỳ quan châu Mỹ trở thành cửa ngõ của toàn bộ siêu đô thị - nơi cảm xúc hứng khởi của du khách vừa mới dâng trào và dòng tiền chi tiêu bắt đầu chuyển động.

Với ga Hạ Long Station ngay kế bên, cư dân và du khách tại khu châu Mỹ chỉ mất 23 phút để kết nối với Hà Nội.

Theo bà Nguyễn Mai Khanh, Chủ tịch HĐQT VHS Group, sự kết hợp giữa lưu lượng khách lớn, trải nghiệm đa lớp, khả năng kết nối liên vùng sẽ tạo nên công thức cốt lõi giúp Vinhomes Global Gate Hạ Long bứt phá, trở thành điểm du lịch đêm hàng đầu khu vực.

“Thời gian lưu trú càng lâu, hành trình trải nghiệm càng dài thì doanh thu từ hoạt động dịch vụ thương mại càng lớn. Những tổ hợp như trung tâm mua sắm, ẩm thực, nhà hát hay sân khấu biểu diễn chính là các “cỗ máy tạo dòng tiền” vận hành không ngơi nghỉ tại đây”, bà Nguyễn Mai Khanh nhận định.

Trong bức tranh phát triển mới, kinh tế đêm không còn là phần “đính kèm” của ngành du lịch Quảng Ninh mà đang dần trở thành một chiến lược quan trọng bậc nhất. Và với sự cộng hưởng giữa chính sách – hạ tầng – đô thị, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang góp phần “thắp sáng” cả một nền kinh tế vận hành suốt 24 giờ bên cạnh kỳ quan di sản thế giới.