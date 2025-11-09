Ngày hội Cua Cà Mau 2025: Khát vọng vươn xa từ 'hương rừng - vị biển'

(VTC News) -

Không gian lễ hội rực rỡ, giàu trải nghiệm

Cà Mau sắp diễn ra sự kiện văn hóa – du lịch đặc biệt: Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ 2 năm 2025.

Không chỉ đơn thuần là lễ hội ẩm thực hay không gian vui chơi cho du khách, sự kiện năm nay được tỉnh kỳ vọng trở thành “cú hích” mạnh mẽ để đưa thương hiệu Cua Cà Mau - niềm tự hào của đất rừng ngập mặn vươn xa hơn trên bản đồ kinh tế, du lịch và văn hóa Việt Nam.

Tháng 12/2022, con cua Cà Mau lớn nhất có trọng lượng hơn 1,45kg đã đoạt giải nhất. (Ảnh: Tân Lộc)

Từ quảng trường Phan Ngọc Hiển cho đến các phường An Xuyên, Tân Thành, Lý Văn Lâm, Hiệp Thành…, một không gian lễ hội rộng lớn đang được “đánh thức”, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm trọn vẹn, đậm sắc Cà Mau. Và hơn hết, Ngày hội Cua Cà Mau 2025 là lời khẳng định: Từ những giá trị bản địa bình dị, Cà Mau đang kiến tạo tương lai phát triển bền vững, xanh và hội nhập.

Theo Ban Tổ chức, Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ 2 năm 2025 sẽ chính thức khai mạc lúc 20h ngày 16/11, kéo dài đến 22/11/2025, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên). Lễ khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp biểu diễn nghệ thuật chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - vị biển”, tái hiện những tầng văn hóa, sinh kế và giá trị thiên nhiên đặc biệt mà con cua mang lại cho vùng cực Nam.

Không gian lễ hội mở rộng trên phạm vi nhiều phường, tạo thành chuỗi hoạt động xuyên suốt, kết nối không gian đô thị với vùng nuôi trồng thủy sản đặc trưng của địa phương. Đây là điểm khác biệt nổi bật của kỳ lễ hội năm nay, hướng tới cách tổ chức đa trung tâm, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn được chờ đợi nhất chính là triển lãm thương mại ngành cua, sản phẩm OCOP và các mô hình khởi nghiệp, với 312 gian hàng đến từ nhiều tỉnh, thành và các doanh nghiệp quốc gia.

Tại đây, du khách và đối tác sẽ được khám phá các sản phẩm cua và thủy sản mang dấu ấn vùng đất Cà Mau, tiếp cận các sản phẩm OCOP tiêu biểu thuộc nhiều nhóm thực phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ, quà tặng du lịch…

Ngoài ra, du khách còn được tìm hiểu các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp sạch, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, kết nối doanh nghiệp - doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, ký kết đầu tư.

Đây cũng là dịp để ngành nông nghiệp, thủy sản và du lịch Cà Mau “kể câu chuyện” về những sản phẩm mang bản sắc vùng ngập mặn Mũi Cà Mau, từ đó nâng cao giá trị thương hiệu Cua Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế.

Không gian quảng trường vào các buổi tối sẽ trở thành “phố cua” sôi động, tập hợp 20 gian ẩm thực do các nghệ nhân, đầu bếp, doanh nghiệp địa phương chế biến. Những món ăn truyền thống lẫn mới lạ được sáng tạo từ cua Cà Mau - vốn nổi tiếng chắc thịt, ngọt thanh sẽ mang đến trải nghiệm ẩm thực khó quên cho du khách.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm lưu niệm đặc trưng Cà Mau như thủ công mỹ nghệ từ cây đước, mô hình cua, sản phẩm từ tôm - cá khô, đặc sản vùng rừng ngập mặn… cũng được bày bán, tạo sức hút du lịch cho làng nghề địa phương.

Một hoạt động đặc biệt được người dân và du khách trông đợi là cuộc thi xác lập kỷ lục “Cua Cà Mau lớn nhất”, diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2025. Các hộ nuôi trên toàn tỉnh được mời tham dự, tuyển chọn những cá thể cua có trọng lượng “khủng”, kích cỡ vượt trội.

Sản phẩm đạt kỷ lục sẽ được vinh danh long trọng vào tối 18/11/2025 trong khuôn khổ lễ bế mạc. Đây là cách tôn vinh người nuôi cua - những người đã tạo nên sinh kế bền vững và đóng góp cho thương hiệu cua Cà Mau suốt nhiều thập kỷ qua.

Ngày hội - cú hích kinh tế, văn hóa, đối ngoại của Cà Mau

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng khẳng định, Ngày hội Cua Cà Mau không chỉ dừng lại ở việc tạo không gian vui chơi hay quảng bá du lịch, mà còn mang trọng trách lớn hơn: Tăng cường cơ hội hợp tác, kêu gọi đầu tư, mở rộng kết nối kinh tế - đối ngoại của địa phương.

“Đây là dịp để Cà Mau quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch, môi trường, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, hợp tác phát triển bền vững”, ông Thăng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Cà Mau đang định vị lại chiến lược phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, việc nâng tầm chuỗi giá trị cua biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Con cua không chỉ là sản phẩm hàng hóa mà còn là “đại sứ” văn hóa, sinh thái của vùng đất rừng ngập mặn rộng hơn 63.000 ha - khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng. (Ảnh: Lê Sơn)

Một điểm mới của lễ hội năm nay là hoạt động giới thiệu các nghiên cứu khoa học, giải pháp công nghệ và sáng tạo đổi mới trong lĩnh vực: Nuôi trồng cua biển theo mô hình sinh thái, rừng ngập mặn; Công nghệ xử lý môi trường nuôi theo hướng bền vững; Chế biến sâu các sản phẩm từ cua; Truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số; Ứng dụng IoT, AI trong giám sát chất lượng ao nuôi.

Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu cua ngày càng tăng, đòi hỏi tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn và tính bền vững.

Với chủ đề “Hương rừng - vị biển”, Ngày hội Cua Cà Mau 2025 là sự kiện mang đậm dấu ấn bản địa, kết nối giữa thiên nhiên, con người, văn hóa, công nghệ. Từ con cua vốn bình dị trong đời sống người dân vùng ngập mặn, Cà Mau đang tạo dựng một thương hiệu có tầm vóc quốc gia, hướng tới thị trường quốc tế.

Ngày hội Cua Cà Mau 2025, vì thế, không chỉ là lễ hội, mà là tuyên ngôn của một vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ, sẵn sàng bước ra thế giới từ chính những giá trị nguyên bản nhất của mình.