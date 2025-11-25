Cận cảnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trước ngày thông xe

Tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 27.523 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần: Đoạn Cần Thơ – Hậu Giang cũ dài hơn 37km và đoạn Hậu Giang – Cà Mau dài hơn 73km. Công trình khởi công từ tháng 1/2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm nay.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đoạn kết nối giữa đường Vành đai phía Tây Cần Thơ và cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đã được thảm nhựa xong, đang chờ triển khai các hạng mục phụ như kẻ vạch, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hoàn thiện đồng bộ.
Nút giao IC2 nối cao tốc Cần Thơ – Cà Mau với đường Vành đai phía Tây Cần Thơ đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính, tiến độ thay đổi rõ rệt so với thời điểm 8 tháng trước.
Các nhánh đường dẫn lên xuống cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đã hoàn thiện thảm nhựa và lắp đặt hộ lan, đang chờ sơn vạch kẻ đường để đưa vào khai thác đồng bộ.
Theo ghi nhận tại hiện trường, phương tiện cơ giới của nhà thầu đã có thể di chuyển xuyên suốt trên tuyến để vận chuyển vật liệu và phục vụ thi công.
Giữa trưa, các công nhân miệt mài thi công hạng mục taluy âm tại khu vực đường dẫn lên xuống cao tốc.
So với 8 tháng trước, nút giao giữa cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và Quốc lộ 61 gần như không thay đổi đáng kể, các nhánh đường dẫn ra vào Quốc lộ 61 vẫn chưa được cấp phối đá dăm đồng bộ.
Hạng mục cầu vượt qua Quốc lộ 61 đã hoàn tất thảm nhựa và lắp đặt dải phân cách. Phần đường dẫn hai bên vẫn đang được đắp đất, cấp phối đá dăm để hoàn thiện theo thiết kế.
Nút giao hình hoa thị nối cao tốc Cần Thơ – Châu Đốc – Sóc Trăng đã xong dầm cầu và bê tông bản mặt cầu, tuyến chính đang được nhà thầu khẩn trương thảm nhựa.
Dù mưa kéo dài, hàng trăm công nhân và máy móc vẫn miệt mài làm việc nhằm đảm bảo tiến độ.
Tại điểm cuối dự án, đoạn qua xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, hàng trăm công nhân cùng máy móc khẩn trương thảm nhựa nền đường khi trời bắt đầu hửng nắng.
Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết đến ngày 1/11, dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau hoàn thành 77,7% giá trị hợp đồng, tăng 8,5% so với thời điểm Bộ trưởng Xây dựng kiểm tra hồi tháng 7, tương ứng khối lượng thi công tăng hơn 1.500 tỷ đồng.
Đoạn ưu tiên thông tuyến đạt khoảng 84,8%, với tiến độ rõ rệt ở các hạng mục xử lý nền đất yếu, đắp nền, thi công cầu, cống và thảm bê tông nhựa. Công tác thi công cống đạt 94%; toàn bộ 95 cầu đã hoàn thành bản mặt, trong đó 19 cầu đã thảm bê tông nhựa.
Các hạng mục nền đường, cấp phối đá dăm và thảm mặt đường đang được triển khai cuốn chiếu, phấn đấu hoàn thành phần móng trong tháng 11; hoàn thiện toàn bộ lớp bê tông nhựa cùng hệ thống an toàn giao thông trước ngày 19/12.
Trên toàn tuyến, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận huy động 1.297 thiết bị và 190 mũi thi công làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp”, đồng thời bố trí cán bộ kỹ thuật thường trực để kịp thời đôn đốc, xử lý phát sinh, đảm bảo tiến độ nghiệm thu và thanh toán.
Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.