Khám phá smartwatch xa xỉ hơn 50 triệu đồng

Garmin vừa công bố mẫu đồng hồ thông minh fēnix 8 MicroLED tại Việt Nam với giá bán lẻ đề xuất 54,89 triệu đồng. Đây là một trong những smartwatch hiếm hoi có mức giá trên 50 triệu đồng được phân phối chính thức, nhắm đến nhóm khách hàng cao cấp tại thị trường Việt Nam.

fēnix 8 MicroLED là sản phẩm mới nhất của dòng fēnix, dòng đồng hồ thể thao GPS chủ lực của Garmin, lần đầu tiên ứng dụng công nghệ màn hình MicroLED. Theo công bố, màn hình của thiết bị có hơn 400.000 điểm LED siêu nhỏ, đạt độ sáng tối đa 4.500 nits, cho phép hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng trực tiếp. Dải màu được mở rộng thêm khoảng 15%, độ tương phản tăng gấp 6 lần so với công nghệ truyền thống.

Ngoài khả năng hiển thị, MicroLED còn được cho là có độ bền cao hơn, giảm hiện tượng lưu ảnh và kéo dài tuổi thọ màn hình.

Việc tích hợp MicroLED trên smartwatch được xem là một bước thử nghiệm táo bạo, bởi công nghệ này trước đây chủ yếu xuất hiện trên TV hoặc màn hình chuyên dụng cỡ lớn.

Công nghệ inReach chưa áp dụng tại Việt Nam

Bên cạnh fēnix 8 MicroLED, Garmin cũng giới thiệu dòng fēnix 8 Pro Series (AMOLED và MicroLED) với điểm mới là tích hợp công nghệ inReach. Đây là lần đầu tiên một smartwatch đa môn thể thao GPS cho phép kết nối vệ tinh và LTE để nhắn tin, gọi điện, chia sẻ vị trí hoặc gửi tín hiệu SOS ngay cả khi không mang theo điện thoại.

Trong môi trường chỉ có vệ tinh, thiết bị có thể truyền tin nhắn và tọa độ định vị; khi có LTE, máy bổ sung tính năng gọi điện, nhắn tin thoại, chia sẻ LiveTrack và cập nhật thời tiết theo thời gian thực. Trong trường hợp khẩn cấp, người dùng có thể kích hoạt SOS để kết nối với Garmin Response – trung tâm hỗ trợ toàn cầu hoạt động 24/7. Đơn vị này đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và từng tham gia điều phối hơn 17.000 ca cứu hộ, với khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Thiết kế và tính năng tập trung cho vận động

fēnix 8 MicroLED vẫn giữ phong cách thiết kế quen thuộc của dòng fēnix, với viền titanium, nút bấm kim loại chống rò rỉ và khả năng chống nước khi lặn. Sản phẩm có kích thước 51mm, tích hợp đèn pin LED hỗ trợ trong điều kiện thiếu sáng.

Về tính năng, thiết bị bao gồm trọn bộ ứng dụng theo dõi thể thao và sức khỏe của Garmin. Người dùng có thể đo điện tâm đồ (ECG), theo dõi hiệu suất tập luyện với các chỉ số như Endurance Score và Hill Score, gợi ý bài tập hằng ngày, đồng thời truy cập bản đồ TopoActive có sẵn. Máy cũng hỗ trợ định tuyến thông minh, huấn luyện giấc ngủ, thanh toán không chạm Garmin Pay và các tính năng kết nối cơ bản.

Pin được công bố có thể kéo dài đến 10 ngày cho bản 51mm, tùy chế độ sử dụng.

Garmin cho biết fēnix 8 MicroLED sẽ được mở bán chính thức tại Việt Nam từ ngày 13/10, thông qua website của hãng và hệ thống cửa hàng thương hiệu Garmin. Sản phẩm được phân phối với số lượng giới hạn.

Trong khi đó, dòng fēnix 8 Pro Series (gồm bản AMOLED và MicroLED, có hỗ trợ công nghệ liên lạc vệ tinh inReach) hiện chưa có kế hoạch đưa về thị trường Việt Nam.

Xu hướng smartwatch cao cấp

Thị trường thiết bị đeo tay thông minh tại Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự mở rộng ở phân khúc cao cấp. Nếu các mẫu phổ biến có mức giá từ vài triệu đến khoảng 20 triệu đồng, thì những thiết bị trên 50 triệu đồng như fēnix 8 MicroLED khá hiếm. Chúng thường nhắm đến người dùng đam mê công nghệ, thể thao chuyên nghiệp hoặc giới sưu tập muốn tìm sự khác biệt.

Với việc Garmin tung ra fēnix 8 MicroLED ở mức gần 55 triệu đồng, thị trường smartwatch trong nước tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của các sản phẩm xa xỉ, cạnh tranh trực tiếp với những thương hiệu vốn nổi bật ở mảng thời trang xa xỉ như Apple Watch Hermès hay các dòng đồng hồ hybrid từ Thụy Sĩ.