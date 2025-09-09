Điểm danh những smartwatch xa xỉ nhất được bán ở Việt Nam

(VTC News) -

Với mức giá vượt ngưỡng 50 triệu đồng, những thiết bị này không chỉ là một công cụ hỗ trợ luyện tập hay theo dõi sức khỏe, mà còn là biểu tượng của đẳng cấp và phong cách sống. Hãy cùng điểm qua 4 mẫu smartwatch đắt giá nhất đang có mặt tại thị trường Việt Nam.

Garmin fēnix 8 MicroLED: Chuẩn mực hiển thị mới, giá gần 55 triệu đồng

Mở đầu danh sách là một cái tên vừa tạo ra cơn địa chấn trong cộng đồng yêu công nghệ và thể thao - Garmin fēnix 8 MicroLED. Garmin đã chính thức định hình lại chuẩn mực hiển thị trên smartwatch khi trở thành hãng đầu tiên trên thế giới tích hợp thành công công nghệ màn hình MicroLED vào một chiếc đồng hồ.

Garmin fēnix 8 MicroLED.

Màn hình MicroLED đầu tiên trên thế giới: Với hơn 400.000 đèn LED siêu nhỏ, fēnix 8 MicroLED đạt độ sáng lên tới 4.500 nits, mang lại khả năng hiển thị rực rỡ, sắc nét chưa từng có ngay cả dưới trời nắng gắt. Công nghệ này cũng cho dải màu rộng hơn, độ tương phản cao gấp 6 lần và độ bền vượt trội.

Thiết kế bền bỉ, cao cấp: Vẫn giữ vững DNA của dòng fēnix, phiên bản mới sở hữu viền titanium cao cấp, đạt chuẩn chống nước khi lặn và được trang bị đèn pin LED tích hợp.

Hệ tính năng toàn diện: Sản phẩm tích hợp trọn bộ công nghệ theo dõi luyện tập, hiệu suất, sức khỏe hàng đầu của Garmin như Endurance Score, Hill Score, ứng dụng ECG, bản đồ TopoActive cài sẵn và thanh toán một chạm Garmin Pay.

Công nghệ inReach: fēnix 8 MicroLED mang đến điểm mới là tích hợp công nghệ inReach. Đây là lần đầu tiên một smartwatch đa môn thể thao GPS cho phép kết nối vệ tinh và LTE để nhắn tin, gọi điện, chia sẻ vị trí hoặc gửi tín hiệu SOS ngay cả khi không mang theo điện thoại.

Trong môi trường chỉ có vệ tinh, thiết bị có thể truyền tin nhắn và tọa độ định vị; khi có LTE, máy bổ sung tính năng gọi điện, nhắn tin thoại, chia sẻ LiveTrack và cập nhật thời tiết theo thời gian thực.

Với mức giá bán lẻ đề xuất 54.890.000 VNĐ và được mở bán giới hạn từ ngày 13/10/2025, fēnix 8 MicroLED không chỉ là một thiết bị dành cho các vận động viên chuyên nghiệp mà còn là một món phụ kiện công nghệ khẳng định vị thế tiên phong của người sở hữu.

Garmin MARQ (Gen 2) Adventurer: Dành cho nhà thám hiểm, giá gần 56 triệu đồng

Trước khi fēnix 8 ra mắt, dòng sản phẩm MARQ (Gen 2) của Garmin đã là vua của phân khúc smartwatch hạng sang. Phiên bản Adventurer (Nhà Thám Hiểm) là một trong những đại diện tiêu biểu nhất, được chế tác từ những vật liệu cao cấp và tích hợp những tính năng chuyên biệt.

Garmin MARQ (Gen 2) Adventurer.

Vật liệu chế tác đỉnh cao: Thân vỏ được làm từ Titan cấp 5, vừa nhẹ vừa siêu bền. Viền la bàn 360 độ được khắc tinh xảo. Dây đeo là sự kết hợp độc đáo giữa da và cao su FKM, vừa sang trọng vừa bền bỉ trong mọi điều kiện.

Tính năng chuyên biệt cho thám hiểm: Được trang bị bản đồ TopoActive, la bàn, khí áp kế, và tính năng định vị đa băng tần (GNSS) để đảm bảo độ chính xác tối ưu ở bất cứ đâu. Tính năng NextFork™ giúp người dùng biết trước khoảng cách tới giao lộ tiếp theo trên đường mòn.

Thời lượng pin ấn tượng: Lên đến 16 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh, sẵn sàng cho những chuyến đi dài ngày.

Giá bán lẻ cho phiên bản Garmin MARQ (Gen 2) Adventurer khởi điểm từ 55.990.000 VNĐ và có thể lên tới gần 80 triệu đồng cho các phiên bản đặc biệt.

TAG Heuer Connected Calibre E4: Di sản Thụy Sĩ trong kỷ nguyên số, giá từ 60 triệu đồng

Khi một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ lừng danh như TAG Heuer bước chân vào lĩnh vực smartwatch, họ đã tạo ra một sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật chế tác đồng hồ truyền thống và công nghệ hiện đại. TAG Heuer Connected Calibre E4 là minh chứng rõ nét cho điều đó.

TAG Heuer Connected Calibre E4.

Thiết kế thanh lịch, sang trọng: Với nhiều tùy chọn về kích thước (42mm và 45mm), vật liệu vỏ (thép, titan) và dây đeo (da, cao su, thép không gỉ), Calibre E4 mang đến vẻ ngoài của một chiếc đồng hồ cơ cao cấp, phù hợp cho cả những sự kiện trang trọng.

Màn hình OLED chất lượng cao: Màn hình được bảo vệ bởi lớp kính sapphire chống trầy xước, hiển thị sắc nét các mặt đồng hồ độc quyền được thiết kế bởi TAG Heuer, mô phỏng những dòng đồng hồ cơ huyền thoại của hãng.

Hệ điều hành Wear OS by Google: Cung cấp trải nghiệm mượt mà, truy cập vào hệ sinh thái ứng dụng phong phú của Google, bao gồm Google Maps, Google Pay và Google Assistant.

Mức giá của TAG Heuer Connected Calibre E4 tại Việt Nam có thể dao động tùy phiên bản, thường bắt đầu từ khoảng 60.000.000 VNĐ trở lên.

Huawei Watch Ultimate Design: Xa xỉ với vàng 18K, giá từ 77 triệu đồng

Phá vỡ mọi giới hạn về một chiếc smartwatch thông thường, Huawei Watch Ultimate Design là một tuyên ngôn thực sự về sự xa xỉ. Đây là chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên trên thế giới được chế tác với các chi tiết làm từ vàng 18K.

Huawei Watch Ultimate Design.

Vật liệu vàng 18K: Sáu đoạn vàng 18K được khảm thủ công một cách tinh xảo lên viền bezel gốm nano-tech, kết hợp cùng núm vặn và dây đeo titan mạ vàng, tạo nên một vẻ ngoài vương giả và độc đáo.

Khả năng lặn chuyên nghiệp: Mặc dù mang vẻ ngoài sang trọng, chiếc đồng hồ này vẫn sở hữu khả năng chống nước ấn tượng, hỗ trợ lặn sâu kỹ thuật lên tới 100 mét.

Công nghệ hàng đầu của Huawei: Tích hợp đầy đủ các tính năng theo dõi sức khỏe tiên tiến như đo ECG, SpO2, theo dõi độ cứng động mạch, cùng thời lượng pin lên đến 2 tuần.

Với mức giá được công bố tại một số thị trường quốc tế quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 77.000.000 VNĐ, Huawei Watch Ultimate Design nhắm đến những khách hàng tìm kiếm sự độc đáo và sang trọng bậc nhất ở một thiết bị công nghệ.