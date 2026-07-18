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Lũ dữ càn quét Lai Châu, nhiều khu vực ngập trong đổ nát
(VTC News) -
Dòng lũ từ thượng nguồn đổ xuống cuốn theo đất đá, cây gỗ, san phẳng nhiều ngôi nhà, phá hủy hoa màu, giao thông tê liệt.
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