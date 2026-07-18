Lật xe tải trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, 1 người tử vong

(VTC News) -

Khoảng 5h45 ngày 18/7, trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua Km516+980 thuộc địa phận phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 1 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh BHT)

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải BKS 50H-932.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km516+980, phương tiện nghi mất lái, tông gãy hộ lan tôn bên đường rồi lao xuống taluy âm và lật nghiêng.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến một người tử vong tại hiện trường, một người bị thương và được lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, rạng sáng 17/7 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua xã Chương Dương, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương.

Cụ thể, ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 20C-117.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú tỉnh Thái Nguyên) cầm lái đi trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng về Hà Nội.

Khi đến Km197+900, phương tiện bất ngờ lao sang phải, tông đổ dải hộ lan và lan can bảo vệ rồi rơi xuống đường gom từ độ cao khoảng 3,5-4,2 m.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại hiện trường, một người tử vong tại bệnh viện và 28 người khác bị thương, được đưa đến Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu, điều trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế nhưng không phát hiện vi phạm.