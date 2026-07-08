Tin xe 8/7: Honda WN7 cập bến đại lý, Volkswagen Tayron sắp vào Đông Nam Á

(VTC News) -

Honda WN7 bắt đầu đến đại lý châu Âu

Honda đưa mẫu mô tô điện Honda WN7 đến hệ thống đại lý tại châu Âu sau khi giới thiệu phiên bản thương mại vào năm 2025. Mẫu xe sẽ được phân phối cùng hai dòng xe máy điện EM1 e: và CUV e:, hoàn thiện danh mục xe hai bánh chạy điện của hãng tại khu vực này.

Honda cũng khẳng định WN7 không được phát triển để thay thế bất kỳ mẫu mô tô động cơ đốt trong nào đang bán trên thị trường.

Mang kiểu dáng naked bike với phong cách thiết kế hoài cổ, Honda WN7 sở hữu cụm đèn pha vuông xếp chồng, không có kính chắn gió phía trước và nổi bật với gắp đơn phía sau. Xe sử dụng pin lithium-ion dung lượng 9,3 kWh kết hợp mô-tơ điện công suất tối đa 67 mã lực, mô-men xoắn cực đại 100 Nm.

Phạm vi hoạt động đạt khoảng 140-153 km sau mỗi lần sạc đầy, trong khi thời gian sạc AC dưới 3 giờ. Xe còn được trang bị màn hình TFT màu 5,1 inch, hỗ trợ kết nối Honda RoadSync, phanh tái tạo năng lượng và chế độ Walking Speed Mode hỗ trợ dắt xe ở tốc độ thấp.

Tại Anh, Honda WN7 có giá khởi điểm 12.999 bảng Anh, còn tại nhiều thị trường châu Âu lục địa giá từ 14.780 euro, thấp hơn 10 euro so với Harley-Davidson LiveWire One phiên bản mới nhất.

Mẫu xe từng được trưng bày tại Việt Nam hồi đầu năm 2026 nhưng hiện Honda chưa công bố kế hoạch phân phối chính thức trong nước, dù thiết kế đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Volkswagen Tayron lộ diện tại Đông Nam Á

Volkswagen đã hé lộ mẫu SUV Volkswagen Tayron tại Malaysia, cho thấy thời điểm ra mắt của mẫu xe này ở Đông Nam Á đang đến gần. Tayron là phiên bản kéo dài của Tiguan thế hệ mới, được phát triển để thay thế Tiguan Allspace từng phân phối tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Xe tiếp tục duy trì cấu hình 7 chỗ nhằm hướng đến nhóm khách hàng gia đình.

Phát triển trên nền tảng MQB Evo, Volkswagen Tayron kích thước 4.792 x 1.852 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.791 mm. Tại Malaysia, xe dự kiến có hai phiên bản Elegance và R-Line với mâm hợp kim 19 hoặc 20 inch.

Nội thất sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 12,9 hoặc 15 inch, ghế thông gió, massage và hệ thống âm thanh Harman Kardon tùy chọn. Hàng ghế thứ hai có thể trượt và ngả lưng, trong khi khoang hành lý đạt tối đa 850 lít ở bản 7 chỗ khi gập hàng ghế cuối.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tayron được kỳ vọng sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.4L công suất 150 mã lực hoặc động cơ 2.0L tăng áp kết hợp hệ dẫn động 4Motion với hai mức công suất 204 và 265 mã lực, đi cùng hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp.

Sau Malaysia, mẫu SUV này được đánh giá có khả năng xuất hiện tại nhiều thị trường Đông Nam Á khác, bao gồm Việt Nam.

BYD Seal 6 có thêm phiên bản Standard giá thấp hơn

BYD đã mở rộng danh mục BYD Seal 6 tại Thái Lan bằng việc bổ sung phiên bản Standard có giá 799.900 baht, thấp hơn 100.000 baht so với bản Dynamic và thấp hơn 150.000 baht so với bản Premium.

Mức giá dễ tiếp cận hơn đi kèm một số điều chỉnh về pin, phạm vi hoạt động và trang bị nhằm tạo thêm lựa chọn cho khách hàng.

Phiên bản Standard sử dụng pin Blade LFP dung lượng 46,08 kWh thay cho loại 56,64 kWh trên hai bản còn lại. Xe vẫn dùng mô-tơ điện công suất 129 mã lực và mô-men xoắn 220 Nm nhưng phạm vi hoạt động giảm xuống còn 410 km theo chuẩn NEDC, thấp hơn mức 485 km của bản Dynamic.

Khả năng tăng tốc 0-100 km/h mất 12,5 giây, trong khi công suất sạc nhanh DC giảm từ 100 kW xuống 80 kW. Dù vậy, thời gian sạc từ 30% lên 80% vẫn giữ ở mức 23 phút nhờ bộ pin nhỏ hơn.

Về trang bị, BYD Seal 6 Standard vẫn có đèn pha LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, màn hình giải trí 12,8 inch, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống âm thanh 6 loa.

Tuy nhiên, xe bị cắt ghế trước chỉnh điện, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước cùng các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao như phanh khẩn cấp tự động. BYD hiện chưa công bố kế hoạch phân phối dòng Seal 6 tại thị trường Việt Nam.