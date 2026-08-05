NSND Thanh Lam làm điều hiếm thấy trên sân khấu ca nhạc

(VTC News) -

Tại The 52 Concert - Tinh hoa rực rỡ, NSND Thanh Lam cùng nhiều ca sĩ trẻ tham gia biểu diễn. Chương trình được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa đào tạo và biểu diễn, tạo cơ hội để các giọng ca trẻ trình diễn trước khán giả sau thời gian luyện tập.

NSND Thanh Lam vừa biểu diễn, vừa hướng dẫn giọng ca trẻ trên sân khấu.

Sau mỗi tiết mục, nữ nghệ sỹ trực tiếp nhận xét về kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý bài hát cũng như phong cách trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu. Theo chia sẻ từ ê-kíp, đây là cơ hội để các giọng ca trẻ cọ xát với môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, học hỏi từ thế hệ nghệ sĩ tiền bối.

Bên cạnh vai trò hướng dẫn, NSND Thanh Lam cũng mang đến nhiều tiết mục trong chương trình. Một trong những màn trình diễn đáng chú ý là ca khúc Lời tôi ru, được thể hiện cùng dàn hợp xướng Cá Voi.

Một điểm nhấn khác của đêm nhạc là màn kết hợp giữa NSND Thanh Lam và nhạc sĩ Lưu Hà An. Nam nhạc sĩ trực tiếp đệm piano cho nữ nghệ sĩ thể hiện ca khúc Hoa tím ngoài sân, mang đến không gian âm nhạc lắng đọng cho chương trình.

NSND Thanh Lam tặng hoa tri ân nhạc sĩ Lưu Hà An.

Sau phần biểu diễn, NSND Thanh Lam đã tặng hoa tri ân nhạc sĩ Lưu Hà An. Hai nghệ sĩ vốn có nhiều năm đồng hành trong các hoạt động âm nhạc.

Nhiều tiết mục nhận được sự cổ vũ của khán giả. Đặc biệt, phần trình diễn ca khúc Em tôi của NSND Thanh Lam cùng giọng ca Thái Duy để lại nhiều cảm xúc.

Với hơn 400 khách mời tham dự, chương trình khép lại bằng nhiều màn hòa giọng của các nghệ sĩ và học viên. Không chỉ là một đêm biểu diễn, The 52 Concert – Tinh hoa rực rỡ còn tạo không gian để những giọng ca trẻ có cơ hội xuất hiện trên sân khấu cùng các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm,