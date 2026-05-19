Bị chửi bới, hành hung giữa đường, tài xế ô tô vẫn xin giảm nhẹ cho người phụ nữ

Ngày 18/5, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) mời 2 người liên quan trong clip người phụ nữ chửi bới thậm tệ, tát liên tiếp tài xế ô tô đến làm việc.

Danh tính người phụ nữ là N.T.H. (SN 1987, trú tại phường Yên Hoà). Người đàn ông tên là T.V.H (SN 1974, trú tại phường Yên Hoà).

Theo nam tài xế ô tô, nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc ông lùi xe nên mới dẫn đến va chạm rồi phát sinh mâu thuẫn. Vì vậy, ông mong lực lượng công an có hình thức xử lý nhẹ nhất với nữ tài xế xe máy.

Tuy nhiên, đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết, hành vi của chị H. vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Vị này khẳng định, việc xử lý nghiêm là cần thiết để tránh tái diễn những vụ việc tương tự trong xã hội.

Người phụ nữ chửi bới thậm tệ, lao vào hành hung nam tài xế sau va chạm giao thông. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông. Vụ việc được xác định xảy ra trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Theo hình ảnh từ clip, người phụ nữ đi xe máy Honda SH chở theo trẻ nhỏ liên tục chửi bới, hung hãn đánh vào mặt và tay nam tài xế ô tô. Trong khi đó, nam tài xế lớn tuổi liên tục xin lỗi và giải thích bản thân không cố tình lái ô tô va chạm với xe máy của người phụ nữ.

Còn người phụ nữ bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh, tiếp tục lao vào đánh người đàn ông lớn tuổi, đá vào cửa xe kèm theo những tiếng quát tháo, chửi bới. Sau một hồi to tiếng, người phụ nữ lên xe rời đi.