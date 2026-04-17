Tạm giữ người đàn ông hành hung tài xế sau va chạm trên cầu vượt ở Hà Nội

Trước đó, tối 16/4, Ngân lái xe ô tô lên cầu vượt Trần Duy Hưng (hướng về Nguyễn Chí Thanh). Khi đến gần giữa cầu, ô tô của Ngân vượt lên từ bên phải rồi đánh lái sang trái, khiến phần đuôi xe va chạm với đầu xe đang đi cùng chiều.

Nguyễn Ngọc Ngân tại cơ quan công an.

Sau đó, Ngân tiếp tục lái xe ô tô của mình xuống chân cầu và ép đầu xe ô tô kia vào đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh. Khi dừng xe, Ngân chửi bới lái xe kia cho rằng đi láo, không cho xe của mình vượt, rồi hành hung lái xe. Sau đó, người này điều khiển xe ô tô bỏ đi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Láng đã làm việc với đối tượng. Cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Ngân là 0,066mg/l khí thở. Hành vi của Ngân làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Ngân về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Hà Nội và gây bức xúc dư luận. Cụ thể, chiều 31/3, tại khu vực ngã ba Quốc lộ 2A – đường gom cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một tài xế ô tô đã dừng xe giữa đường, đi ngược chiều rồi xảy ra mâu thuẫn với người đi xe máy.

Người này sau đó xuống xe, chửi bới và hành hung tài xế xe công nghệ ngay tại khu vực đèn tín hiệu giao thông, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Liên quan đến các vụ việc tài xế dừng xe giữa đường, chửi bới, hành hung nhau, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, tuân thủ quy tắc ứng xử văn minh, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Trường hợp xảy ra va chạm, các bên cần dừng xe đúng quy định, bảo đảm an toàn giao thông và liên hệ cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định pháp luật. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hoặc cản trở giao thông đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.