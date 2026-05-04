Xác cá 'khủng' nghi là cá voi mõm khoằm Cuvier dạt vào bờ biển Gia Lai

Cận cảnh người dân Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, Gia Lai) nỗ lực đưa con cá "khủng" về biển

Ngày 4/5, ông Lê Văn Toàn, Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) cho biết, người dân đang phối hợp đưa xác con cá có kích thước "khủng" vào bờ để thực hiện chôn cất theo tập quán của ngư dân vùng biển và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Con cá có kích thước khủng mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội nghi là cá voi mõm khoằm Cuvier. (Ảnh: VT)

Theo ông Toàn và người dân địa phương, con cá có chiều dài khoảng 4m, trọng lượng ước tính hơn 2 tấn nghi là cá voi mõm khoằm Cuvier (ngư dân Gia Lai vẫn hay gọi là cá voi mỏ dài) phát hiện cách bờ biển khoảng vài trăm mét.

"Sau khi được người dân nỗ lực cứu hộ đưa trở lại biển không thành, con cá lớn đã chết cách bờ vài trăm mét. Do kích thước lớn nên người trong thôn đã báo cáo chính quyền địa phương để có hỗ trợ", ông Toàn thông tin.

Người dân cố gắng đưa con cá về biển sau khi phát hiện mắc cạn nhưng không thành. (Ảnh: VT)

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 3/5, ngư dân thôn Vĩnh Hội phát hiện sinh vật này mắc cạn trong tình trạng sức khỏe yếu, có nhiều vết thương ở vùng lưng và mắt.

Sau đó, hàng chục người dân đã tập trung hỗ trợ đẩy cá ra lại biển. Tuy nhiên, sau một đêm nỗ lực đưa cá trở lại đại dương, đến trưa nay, người dân địa phương phát hiện con cá đã chết cách bờ biển thôn Vĩnh Hội vài trăm mét.

Theo người dân địa phương, sinh vật này có hình dáng khá đặc biệt, thân lớn như cá voi nhưng đầu nhọn, miệng dài giống cá heo. Dựa trên kinh nghiệm đi biển, ngư dân cho rằng đây có thể là loài cá voi mõm khoằm Cuvier.

Cá voi mõm khoằm Cuvier được xem là loài động vật có vú lặn cừ khôi nhất trên thế giới với khả năng lặn xuống độ sâu khoảng 3.000 m và ở dưới nước suốt hai giờ mà không cần ngoi lên hít thở. Loài này là những sinh vật hiếm gặp, luôn tìm cách lảng tránh con người.

Chúng thường sống ở các vùng biển sâu, con nhỏ có màu nâu sáng, càng lớn màu da càng trở nên trắng hơn. Con trưởng thành dài khoảng 5-7 m, nặng khoảng 2,5 tấn.