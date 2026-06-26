(VTC News) -

Theo bảng tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/6/2026 tại Techcombank, Đô la Mỹ được niêm yết ở mức 26.046 - 26.454 VND/USD, tùy theo mệnh giá và giá mua vào hoặc bán ra.

Bảng tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/6/2026 tại Techcombank

Đồng USD. (Ảnh: Reuters)

Dưới đây là bảng tỷ giá ngoại tệ tại Techcombank, cập nhật lúc 11h30 ngày 26/6/2026:

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản USD (1, 2) Đô la Mỹ 26.046 - 26.454 - USD (5,10,20) Đô la Mỹ 26.087 - 26.454 - USD (50,100) Đô la Mỹ 26.116 26.130 26.454 26.454 EUR Đồng Euro 29.291 29.511 30.663 30.589 GBP Bảng Anh 33.921 34.310 35.281 35.252 JPY Yên Nhật 156,06 160,22 168,49 166,35 AUD Đô la Úc 17.599 17.872 18.470 - SGD Đô la Singapore 19.758 20.039 20.676 20.610 THB Baht Thái 703 766 820 819 CAD Đô la Canada 18.004 18.279 18.903 18.896 CHF Franc Thụy Sĩ 31.867 32.248 32.920 32.890 HKD Đô la Hong Kong - 3.224 - 3.427 CNY Nhân dân tệ - 3.827 - 3.919 KRW Won Hàn Quốc - 16,2 - 18,1 NZD Đô la New Zealand - 14.533 - 15.118

Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá ngoại tệ tại Techcombank có thể thay đổi trong ngày.

Tỷ giá USD hôm nay 26/6/2026

Sáng 26/6/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.195 đồng, giảm nhẹ 2 đồng so với phiên trước.

Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần áp dụng trong ngày là 26.454 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.936 VND/USD.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD quay đầu giảm nhẹ sau chuỗi phiên tăng trước đó. Giá mua tiền mặt được Vietcombank giảm xuống 26.104 VND/USD, mua chuyển khoản còn 26.134 VND/USD và giá bán ra xuống 26.454 VND/USD, giảm đồng thời 2 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài ba phiên liên tiếp, sau khi hàng loạt số liệu kinh tế mới của Mỹ, trong đó có báo cáo lạm phát, khiến thị trường hạ bớt kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Mặc dù lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của FED, dữ liệu này đã giúp xoa dịu những lo ngại về sự gia tăng mạnh hơn dự kiến ​​về áp lực giá cả. Tuy nhiên, thị trường đang dự báo 80% khả năng FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 sau khi tạm dừng tăng lãi suất vào tuần trước, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là khoảng 63%. Chủ tịch FED chi nhánh New York, John Williams, cũng cho biết hôm thứ Năm rằng áp lực lạm phát có thể sẽ giảm bớt trong năm nay nhưng vẫn ở mức cao đáng lo ngại.

Theo ghi nhận lúc 12h15 (giờ Việt Nam), chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, dao động quanh mức 101,38, giảm 0,05%.