Chủ tịch Hà Nội: Quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình

(VTC News) -

Nội dung trên được ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Theo ông Vũ Đại Thắng, hội nghị đánh dấu bước khởi đầu của quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch Thủ đô trong bối cảnh Hà Nội đã hội tụ đầy đủ những điều kiện để bước vào một chặng đường phát triển mới.

Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã xác lập định hướng phát triển dài hạn và mở ra không gian phát triển mới. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị đã tạo nền tảng chính trị cho sự phát triển của Thủ đô.

Hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa quy hoạch vào cuộc sống; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

"Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án và những kết quả phát triển cụ thể.

Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hôm nay không phải chỉ là tầm nhìn của quy hoạch, mà là những nền tảng Hà Nội đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó thành hiện thực", người đứng đầu chính quyền Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần đó, Hà Nội đang tập trung xây dựng những nền tảng phát triển mới; kiến tạo những động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, ổn định và thuận lợi; cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đóng góp thiết thực vào khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngay trong quá trình xây dựng quy hoạch, thành phố đã đồng thời chuẩn bị các điều kiện về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và phương thức quản trị để khi quy hoạch được công bố có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống.

"Hà Nội nhận thức rõ rằng, đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đến đâu cũng chỉ thực sự có giá trị khi tạo dựng được niềm tin về khả năng tổ chức thực hiện.

Niềm tin đó không được tạo nên bằng những cam kết chung chung, mà bằng năng lực thực thi của chính quyền, bằng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo, bằng việc mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đều được tiếp nhận, tháo gỡ kịp thời và bằng những dự án thành công trên thực tế.

Chính vì vậy, trong những năm qua, Hà Nội không chỉ tập trung duy trì tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn là chủ động tạo lập những nền tảng phát triển mới để chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển có chất lượng cao hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn", ông Thắng cho hay.

Các đại biểu tham quan nơi trình chiếu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội xác định phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu, là nền tảng để mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới. Đây cũng là giai đoạn thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay.

Hà Nội vừa đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, tạo bước chuyển căn bản trong phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, từng bước định hình mô hình đô thị hiện đại theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).

Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như các tuyến đường vành đai, các cầu vượt sông Hồng, các trục giao thông hướng tâm, các công trình phòng, chống ngập, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số đang được triển khai quyết liệt, nhiều dự án đạt và vượt tiến độ, tạo động lực mở ra những không gian phát triển mới của Thủ đô.

Thành phố đang triển khai các chương trình phát triển nhà ở, thúc đẩy đô thị hóa, phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đầu tư đồng bộ hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa; phát triển hạ tầng số, các trung tâm đổi mới sáng tạo, các công trình môi trường và nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm.

"Chúng tôi tin rằng, khi các dự án hạ tầng chiến lược này được hoàn thành, Hà Nội sẽ không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông và đô thị, mà còn hình thành một cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho Thủ đô trong khu vực. Điều đó khẳng định quyết tâm của Hà Nội chuyển hóa quy hoạch thành hiện thực, chuyển hóa lợi thế thể chế thành động lực phát triển và chuyển hóa tiềm năng thành những giá trị phát triển cụ thể cho Thủ đô", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Quy hoạch Thủ đô xác lập mô hình phát triển đa trung tâm, đa cực, đa tầng, phát triển theo định hướng giao thông công cộng khối lượng lớn; khai thác hiệu quả không gian trên cao, không gian ngầm và không gian số; hình thành các cực tăng trưởng mới, các trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển của Hà Nội: từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh; từ khai thác các lợi thế sẵn có sang chủ động kiến tạo những lợi thế mới.

Trên cơ sở đó, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và khả năng lan tỏa lớn, gồm hạ tầng giao thông chiến lược; phát triển đô thị theo mô hình TOD; công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu; các khu công nghiệp thế hệ mới; logistics thông minh; năng lượng sạch; kinh tế tuần hoàn; công nghiệp văn hóa; du lịch; y tế và giáo dục chất lượng cao.

Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sống của người dân và năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong dài hạn.

Những nền tảng phát triển mới đang tạo cho Hà Nội lợi thế để bứt phá trong thời gian tới. Thành phố mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư chuyển hóa những lợi thế đó thành những dự án có giá trị, những công trình có ý nghĩa lâu dài và những động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện Quy hoạch Thủ đô và khát vọng phát triển đất nước.

Thành phố kiên định quan điểm phát triển lấy chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững làm nền tảng.

Hà Nội không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng đơn thuần; mà ưu tiên những dự án có giá trị gia tăng cao, có hàm lượng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn; sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp; có khả năng hình thành các chuỗi giá trị, lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đối với các dự án trọng điểm, thành phố sẽ phân công rõ đầu mối theo dõi, đôn đốc và trực tiếp tháo gỡ các khó khăn trong suốt quá trình triển khai. Hà Nội kiên trì thực hiện phương châm điều hành “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả.

Niềm tin của nhà đầu tư được xây dựng bằng chất lượng điều hành và kết quả thực hiện. Chính quyền thành phố sẽ lấy sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Chính quyền thành phố sẽ luôn lắng nghe, đồng hành và giải quyết công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, để mỗi nhà đầu tư khi lựa chọn Hà Nội đều có thể yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài và bền vững.

"Hơn một nghìn năm trước, Thăng Long được lựa chọn là nơi hội tụ của non sông, mở đầu cho một hành trình phát triển bền bỉ của Thủ đô và của đất nước.

Ngày hôm nay, Hà Nội tiếp tục đứng trước một cơ hội phát triển có ý nghĩa lịch sử. Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; nền tảng chính trị và pháp lý mới; những chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế; cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đang mở ra những điều kiện thuận lợi để Hà Nội bứt phá, cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới", ông Thắng cho hay.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng khẳng định, Hà Nội không chỉ mong muốn đón nhận thêm nhiều dự án đầu tư, mà mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo một Thủ đô đáng sống, đáng đầu tư và đáng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.