Ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

(VTC News) -

Sáng 25/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương- đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các chức vụ liên quan.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quang tùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Lê Quang Tùng và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Hải và ông Nguyễn Thanh Nhàn nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: Nhật Huy)

Trước đó, Thủ tướng đã quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đến nhận công tác tại Bộ Nội vụ, và giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cũng theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Quang Tùng sinh năm 1971, quê quán xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn tiến sĩ quản lý kinh tế, đại học chuyên ngành cơ khí.

Từ tháng 11/2009 đến tháng 3/2014, ông làm Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, rồi đến Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Từ tháng 4/2014 đến tháng 7/2018, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2020, ông giữ chức Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2024, ông làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Tháng 11/2024, ông làm Tổng thư ký Quốc hội khóa XV.

Sau đó Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang. (Ảnh: Nhật Huy)

Trước đó, chiều 14/7, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã triển khai quyết định của Ban Bí thư, về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy An Giang.

Trung tướng Đinh Văn Nơi (50 tuổi), quê quán TP Cần Thơ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), đã được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết định cũng phân công ông Đinh Văn Nơi kiêm chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.