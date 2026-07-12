Toàn cảnh 53km Vành đai 3,5 Hà Nội với loạt dự án nghìn tỷ đang thành hình

(VTC News) -

Toàn cảnh 53km Vành đai 3,5 Hà Nội

Vành đai 3,5 Hà Nội là tuyến giao thông trục chính đô thị dài khoảng 53km, mặt cắt ngang 42 - 80m. Tuyến đường kéo dài từ cầu Ngọc Hồi đến cầu Thượng Cát, kết nối hàng loạt trục giao thông quan trọng như Pháp Vân, Xa La - Thanh Hà, trục phía Nam, Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32.

Theo quy hoạch, toàn tuyến được chia thành 9 đoạn thành phần với tiến độ đầu tư khác nhau. Đến nay, khoảng 15km Vành đai 3,5 đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Tuy nhiên, tuyến đường vẫn chưa thể vận hành đồng bộ do một số hạng mục kết nối, trong đó có nút giao với Đại lộ Thăng Long, đang trong quá trình triển khai.

Đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường trục phía Nam dài khoảng 9,5km hiện đã cơ bản hình thành với quy mô 6 làn xe.

Tuyến đi qua nhiều khu đô thị lớn và giao cắt với các trục đường như Quang Trung, Thanh Bình, Lê Quang Đạo kéo dài. Dù hạ tầng đã được đầu tư, khu vực này vẫn thường xảy ra ùn tắc, đặc biệt qua địa bàn Hà Đông do lưu lượng phương tiện lớn và ảnh hưởng từ việc tổ chức làn riêng xe buýt nhanh BRT.

Một trong những hạng mục quan trọng trên tuyến là nút giao giữa Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 2.380 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 4/2025 với thiết kế gồm hầm chui, hầm hở và hệ thống cầu nhánh tuabin trên cao.

Tại công trường, các nhánh cầu cong đang dần thành hình, tạo nên nút giao thông đa tầng nhằm tăng khả năng kết nối và phân luồng phương tiện.

Trong đó, hầm chui dài 975m, rộng 18,5m với quy mô 4 làn xe; hệ thống cầu nhánh dài hơn 2,3km giúp giảm xung đột giao thông tại khu vực giao cắt.

Khi hoàn thành, nút giao này sẽ tạo liên kết trực tiếp giữa Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3,5 và Quốc lộ 32, góp phần giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Ở phía Bắc tuyến, đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 dài khoảng 3,5km đang trong giai đoạn xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.495 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, quy mô mặt cắt ngang 60m và kết nối với Quốc lộ 32 tại khu vực cụm công nghiệp Lai Xá.

Cùng với đó, dự án cầu Thượng Cát vượt sông Hồng và đường dẫn hai đầu cầu cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Công trình dài hơn 5,2km, thiết kế 8 làn xe theo dạng cầu dây văng, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,9km, đoạn vượt sông Hồng dài 780m.

Các nhà thầu đang tập trung thi công cọc khoan nhồi trụ chính và cầu dẫn. Công trình có điểm đầu tại đường Kỳ Vũ (phường Thượng Cát), điểm cuối kết nối Quốc lộ 23B qua xã Thiên Lộc, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Thượng Cát đã hoàn thành. Các đơn vị thi công đang chờ tiếp nhận thêm mặt bằng sạch để triển khai những hạng mục còn lại của dự án.

Ở đầu phía Nam Vành đai 3,5, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu được xem là mắt xích quan trọng nhằm kết nối Hà Nội với Hưng Yên. Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến gần 12.000 tỷ đồng, được thiết kế theo dạng cầu dây văng vượt sông Hồng.

Theo quy hoạch, cầu Ngọc Hồi dài khoảng 7,5km. Điểm đầu kết nối Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc xã Thanh Trì (Hà Nội), điểm cuối kết nối tuyến Vành đai 3,5 trên địa bàn xã Văn Giang (Hưng Yên).

Trên công trường, nhiều hạng mục của dự án đang được thi công đồng loạt. Khu vực đường dẫn qua các xã Thanh Trì và Bát Tràng đã xuất hiện nhiều trụ cầu cạn hoàn thành phần bệ móng, chuyển sang thi công thân trụ.

Thành phố đang tập trung triển khai hai cây cầu vượt sông Hồng cùng các hạng mục tại nút giao Đại lộ Thăng Long, phấn đấu hoàn thành và thông xe toàn bộ cầu vào ngày 30/9 năm sau.