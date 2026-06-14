Thụy Sỹ sút 26 vào 1, Qatar gây sốc phút 90+4

(VTC News) -

Qatar hòa Thụy Sỹ 1-1 trong trận đấu thuộc bảng B World Cup 2026 diễn ra sáng 14/6. Đội bóng châu Âu tung ra tới 26 cú sút nhưng chỉ ghi một bàn và đánh rơi chiến thắng trong thời gian bù giờ. Qatar giành điểm số đầu tiên tại đấu trường World Cup.

Thụy Sỹ áp đảo gần như toàn bộ trận đấu. Đội bóng châu Âu kiểm soát bóng 68%, tung ra 26 cú sút, 7 lần đưa bóng trúng đích, hưởng 10 quả phạt góc và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 3,15. Qatar chỉ có 7 pha dứt điểm, nhưng tận dụng được cơ hội quan trọng nhất ở những phút cuối.

Thụy Sỹ phải trả giá vì phung phí cơ hội. (Ảnh: Reuters)

Ngay từ đầu trận, Thụy Sỹ đã tạo ra sức ép lớn. Dan Ndoye và Manuel Akanji đều có cơ hội rõ ràng nhưng không thắng được thủ môn Mahmoud Abunada. Phút 14, Abunada phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Said Martinez cho Thụy Sỹ hưởng phạt đền. Embolo bình tĩnh đánh lừa thủ môn Qatar, mở tỷ số ở phút 17.

Video: Embolo sút phạt đền mở tỷ số

Bàn thắng sớm giúp Thụy Sỹ càng dễ kiểm soát thế trận. Trong hiệp một, họ cầm bóng 75%, dứt điểm 14 lần, 6 lần trúng đích và tạo ra 4 cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Mahmoud Abunada liên tục cứu thua, đặc biệt trước các pha dứt điểm của Zakaria, Ndoye, Vargas và Aebischer.

Sau giờ nghỉ, thế trận không thay đổi nhiều. Thụy Sỹ tiếp tục cầm bóng chắc, đẩy Qatar lùi sâu và tạo thêm nhiều tình huống từ hai biên cũng như bóng cố định. Dù vậy, các pha xử lý cuối cùng của Dan Ndoye, Granit Xhaka, Ruben Vargas, Breel Embolo và Johan Manzambi đều thiếu chính xác hoặc bị hàng thủ Qatar chặn lại.

Video: Bàn thắng mang về điểm số lịch sử cho Qatar

Việc phung phí cơ hội khiến Thụy Sỹ phải trả giá. Phút 90, Ahmed Alaaeldin buộc Gregor Kobel phải cứu thua sau cú sút vào góc thấp. Đến phút 90+4, Boualem Khoukhi xử lý trong vòng cấm và đánh bại thủ môn Thụy Sỹ, gỡ hòa 1-1 cho Qatar.

Thụy Sỹ vẫn kịp tạo thêm một pha bóng đáng chú ý ở phút 90+7, nhưng cú vô-lê của Ardon Jashari đi không chính xác. Đội bóng châu Âu rời sân với cảm giác tiếc nuối khi tạo ra thế trận vượt trội nhưng chỉ giành được 1 điểm. Trong khi đó, trận hòa 1-1 với Thụy Sỹ là lần đầu tiên Qatar giành điểm ở đấu trường World Cup.

Qatar 1 1 Thụy Sỹ Khoukhi 90+4' 17' Embolo

Số liệu thống kê trận Qatar 1-1 Thụy Sỹ.