4 loại thức ăn thừa nên vứt đi ngay, tiếc của ăn vào cẩn thận ung thư 'gõ cửa'

Theo bác sĩ dinh dưỡng Nguyễn Vân (phòng khám dinh dưỡng Phương Đông), ăn lại đồ thừa là thói quen của nhiều người, chủ yếu là do tiết kiệm. Tuy nhiên, thói quen này trực tiếp nạp chất độc vào người, gây hại cho sức khỏe.

Các nguy cơ gây hại từ thức ăn thừa để lâu như dễ sinh vi khuẩn, một khi ăn vào có thể gây viêm dạ dày ruột cấp tính với số lượng ít, nặng hơn có thể gây nhiễm trùng huyết, ngộc độc, cực kỳ nguy hiểm. Thức ăn thừa còn có nguy cơ gây ung thư vì đồ ăn để lâu sẽ sản sinh lượng nitrit, chất này khi kết hợp với protein trong dạ dày tạo thành nitrosamine gây ung thư.

Vì thế, tốt nhất nên tránh sử dụng lại thức ăn thừa để lâu, để trên 6 tiếng hoặc qua đêm. Đặc biệt là 4 loại thức ăn dưới đây:

Nước canh xương

Nước canh xương vốn rất dễ ăn. Dù là vào mùa hè hay mùa đông, loại nước này đều có thể chế biến thành những món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình. Nhiều bà nội trợ thường nấu thật nhiều nước canh xương, dùng không hết thì đem trữ đông đá để dùng dần. Thậm chí có thể dùng kéo dài từ tháng này qua tháng khác.

Bác sĩ cảnh báo, bảo quản thực phẩm dạng nước như nước xương trong tủ lạnh càng lâu thì nguy cơ nhiễm khuẩn càng cao, dù bạn cẩn thận cấp đông.

Chưa kể, thời gian lưu trữ trong tủ lạnh càng lâu, hàm lượng nitrit trong nước canh cũng càng cao, nguy cơ bị ung thư càng lớn. Nguyên nhân bởi hàm lượng muối, gia vị được bổ sung vào nước canh xương trong quá trình đun nấu để món canh ngon ngọt hơn.

Riêng những loại nước canh ăn thừa để lại qua đêm trong nồi kim loại như nhôm, inox còn dễ bị thôi nhiễm chất độc hại từ các sản phẩm kim loại ra món ăn. Sử dụng nước canh xương bảo quản trong tủ lạnh bằng cách này dễ khiến bạn có nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Có 4 loại thức ăn thừa nên bỏ đi (Nguồn: Báo Thanh niên).

Rau xào, canh rau, rau luộc

Rau củ là một phần không thể thiếu trong thực đơn ăn uống hàng ngày. Nhiều bà nội trợ thường có xu hướng làm nhiều hơn bình thường vì sợ cả nhà ăn thiếu. Kết quả là khi kết thúc bữa cơm, những món rau xào, canh rau hay rau luộc... còn thừa nhiều. Nhiều người đem bảo quản tủ lạnh để ăn vào bữa sau như nhiều loại thức ăn thừa khác.

Tuy nhiên, bác sĩ phân tích, các loại rau xanh thường có hàm lượng nitrat cao. Khi đem nấu chín, ăn còn thừa rồi đem cất vào tủ lạnh, nhất là để qua đêm, sẽ biến thành nitrit. Đây là chất gây ung thư cực độc.

Khi đi vào dạ dày, nitrit sẽ hình thành N-nitroso. Ăn nhiều những loại rau xào, rau luộc hay canh để qua đêm trong tủ lạnh về lâu dài là nguyên nhân gây ung thư thực quản, ung thư dạ dày. Nhẹ hơn thì bạn sẽ thường xuyên mắc các bệnh ở đường tiêu hóa như đi ngoài, đau bụng, nhiễm trùng đường tiêu hóa...

Hải sản

Nguyên nhân bởi, hải sản ăn thừa để qua đêm sẽ sản sinh chất thoái biến của protein, cực kỳ hại gan, thận. Chưa kể nguy cơ sản sinh ra vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, dù bạn bảo quản trong tủ lạnh.

Trứng

Trứng chứa nhiều hàm lượng protein nên cũng được khuyến cáo chỉ nên luộc hoặc nấu chính một lần. Do trứng có lượng protein cao nên chứa nhiều nitơ có thể bị oxy hóa do hâm nóng đây là chất gây ung thư.

Lòng đỏ của trứng khi hấp, luộc, rán chứa canxi và các chất dinh dưỡng khác. Khi bị tác động bởi nhiệt độ cao nhiều lần thì lòng đỏ trứng bị biến chất gây hại cho cơ thể.