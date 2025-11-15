Bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm thời điểm giao mùa

(VTC News) -

Liên quan vụ ngộ độc sau ăn bánh mì mới đây tại TP.HCM, theo thống kê của Sở Y tế, tính đến 12/11 đã ghi nhận 316 trường hợp rối loạn tiêu hoá sau khi ăn bánh mì đến khám và điều trị. Trong đó, 252 ca đã xuất viện và hiện còn 64 ca đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP.

Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, chị L. cho biết, ngày 5/1, công ty chị đặt 20 suất ăn từ tiệm bánh mì cóc cô Bích. Sau khi ăn, tất cả đều gặp tình trạng đau mỏi, nhức đầu, nôn ói và tiêu chảy.

Nằm cấp cứu ngay bên cạnh chị L., chị V (28 tuổi) cũng cho biết, chị và mẹ mình cũng ăn bánh mì ở tiệm này vào tối ngày 5/11. Đến rạng sáng ngày 6/11 cả hai mẹ con bắt đầu tiêu chảy, nóng sốt. Chị V. tự mua thuốc điều trị nhưng không đáp ứng, tình trạng sốt không thuyên giảm, buộc phải đi viện cấp cứu.

Thức ăn không được chế biến và bảo quản đúng cách có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

ThS.BS Võ Đăng Toàn, khoa Nội Tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết: “Các triệu chứng như tiêu chảy, đau quặn bụng, sốt, buồn nôn, ớn lạnh, đôi khi có máu trong phân là triệu chứng điển hình của người nhiễm khuẩn Salmonella. Tình trạng thường kéo dài vài ngày đến một tuần, tiêu chảy có thể dai dẳng trước khi ruột trở lại bình thường”.

Theo Bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ học, Salmonella là một trong những vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm phổ biến nhất. Tại Việt Nam, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể được xác định có nguyên nhân từ loại vi khuẩn này.

"Vi khuẩn này có khả năng tồn tại lâu trong môi trường bên ngoài, đặc biệt là trong các loại thịt sống, thịt không đảm bảo vệ sinh và nguồn nước ô nhiễm. Chúng sinh sôi nhanh trong điều kiện thuận lợi, nhất là thời điểm giao mùa, nguy cơ lây lan cao”, Bác sĩ Khanh cho biết.

Các chuyên gia cảnh báo, thời điểm giao mùa là giai đoạn dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm nhất trong năm. Thời tiết và độ ẩm thay đổi đột ngột khiến cơ thể khó thích ứng, trong khi vi khuẩn, virus, đặc biệt là nhóm gây bệnh đường ruột phát triển mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Phương Anh, Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khuyến cáo, ở môi trường nóng ẩm, thực phẩm không được bảo quản đúng cách hoặc để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ sau khi nấu chín mà không hâm lại sẽ nhanh chóng bị ôi thiu. Đây là điều kiện thuận lợi để vi sinh vật gây hại sinh sôi, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua đường ăn uống.

Người dân cũng cần đặc biệt cảnh giác khi lựa chọn và sử dụng thức ăn đường phố, bởi đây là nhóm thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhất. Nhiều gánh hàng, xe bán rong thường sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định chất lượng, trong khi quá trình chế biến và bảo quản lại khó bảo đảm vệ sinh.

Thức ăn bày bán ngay cạnh đường, tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn, khói xe, nắng nóng hoặc để ngoài trời trong thời gian dài sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus sinh sôi mạnh.

Bên cạnh đó, dụng cụ chế biến, tay người bán và nguồn nước rửa không sạch cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm chéo. Nếu người dân tiêu thụ những món ăn này, đặc biệt vào thời điểm giao mùa, nguy cơ mắc các bệnh đường ruột hoặc ngộ độc thực phẩm sẽ tăng cao.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy nhiều lần hoặc sốt, người bệnh cần bù nước và điện giải đúng cách bằng dung dịch oresol và đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy.

Những trường hợp nôn ói nhiều, sốt cao, mất nước hoặc thuộc nhóm nguy cơ như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai cần được theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện, truyền dịch và sử dụng kháng sinh phù hợp để tránh biến chứng nguy hiểm.