SeABank Pickleball Championship 2026: 416 VĐV tranh tài, gây quỹ 620 triệu đồng

Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, giải SeABank Pickleball Championship 2026 do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức đã khép lại với sự tham gia của 416 vận động viên, thu hút đông đảo khán giả và cộng đồng yêu thể thao.

Không chỉ ghi nhận những kết quả chuyên môn nổi bật, giải đấu còn cho thấy hiệu quả của mô hình kết hợp thể thao với trách nhiệm xã hội, khi mỗi hoạt động thi đấu đều gắn với một mục tiêu cộng đồng cụ thể. Đây cũng là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 32 năm thành lập SeABank, thể hiện định hướng phát triển theo hướng bền vững, gắn kết giữa kinh doanh và giá trị xã hội.

Giải SeABank Pickleball Championship 2026 quy tụ 416 lượt VĐV, 208 cặp đôi và 297 trận đấu được diễn ra liên tiếp trong 2 ngày tại Hà Nội. Ở các nội dung thi đấu, nhiều vận động viên đã thể hiện phong độ nổi bật, mang đến những trận đấu hấp dẫn và giàu tính cạnh tranh.

Ở hạng mục Đôi nam 6.4, nhà vô địch gọi tên Hà Duy Hiếu (Hiếu Milo) và Tuấn Lê; Hạng mục Đôi nam - nữ 5.2, chiến thắng thuộc về Bùi Thanh Thanh Hiền (Hiền Diệu) và Hoàng Văn Nghĩa; Đối với nội dung Đôi nữ 4.6, Trần Thị Hương (Sam Sam) và Hoàng Hải Yến (Suhy) là cặp đôi dành chiến thắng; Với hạng mục Đôi hỗn hợp 7.6, Khuất Văn Hoàng (Khuất Hoàng) và Đinh Mạnh Thắng (Thắng SR) xứng đáng được nâng cúp với những trận đấu mãn nhãn; Nguyễn Minh Hiền và Nguyễn Lan Phương là cặp đôi dành chiến thắng ở nội dung SeABank Kết nối 5.0.

Tâm điểm của SeABank Pickleball Championship 2026 là nội dung “Tứ hùng”, nơi quy tụ những tay vợt hàng đầu như Trương Vinh Hiển, Nguyễn Hữu Hùng Anh, Nguyễn Anh Thắng (Anh Chú Pickleball) và Đỗ Minh Quân. Các trận đấu không chỉ mang tính giao lưu mà còn thể hiện sự tiến bộ rõ nét về trình độ, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của vận động viên trong một môn thể thao còn khá mới ở Việt Nam.

“Đây thực sự là một giải đấu đặc biệt so với những giải đấu tôi đã từng tham gia. Bên cạnh việc phát triển phong trào pickleball giải đấu còn tạo nguồn lực về kinh tế giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học vượt khó, đồng thời gây quỹ cho hoạt động bảo vệ môi trường”, VĐV Nguyễn Anh Thắng chia sẻ về giải đấu.

Điểm khác biệt lớn nhất của SeABank Pickleball Championship 2026 nằm ở cách tổ chức khi kết hợp thể thao gắn với xã hội, cộng đồng. Sự đa dạng về đối tượng tham gia gồm CBNV SeABank, khách hàng, đối tác và cộng đồng yêu thể thao đã tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn cao đẹp.

Kết thúc giải đấu, khoản đóng góp từ CBNV SeABank, các vận động viên và mạnh thường quân lên đến gần 620 triệu đồng đã được trao cho Quỹ khuyến học SeADreams và Quỹ phát triển bền vững SeAGreen để tiếp tục hỗ trợ 120 em học sinh nghèo hiếu học trên cả nước, đồng thời hướng tới các sáng kiến bảo vệ môi trường và trồng cây bảo vệ môi trường.

Việc gắn một giải đấu thể thao hấp dẫn với mục tiêu môi trường và từ thiện cho thấy sự kiên định của SeABank trong định hướng phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột Môi trường - Xã hội - Quản trị - Môi (ESG). Gắn một hoạt động thể thao với trách nhiệm xã hội không chỉ giúp cho giải đấu tạo tiếng vang mà còn giúp cho các vận động viên, khán giả trở thành một phần của hành trình đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Bên cạnh sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các vận động viên, SeABank Pickleball Championship 2026 cũng nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ, đối tác đã góp phần quan trọng vào thành công của giải đấu: Tập đoàn BRG, Vietnam Airlines, Công ty CP Gốm Chu Đậu, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Hapro, Honda Tây Hồ, Ruby Tree Golf Villas Hải Phòng, Legend Valley Contry Club, Joola Pickleball Việt Nam, Vinamotor, Nhà hàng Thủy Tạ, Honda Ôtô Hải Phòng,…

Sự ủng hộ không chỉ dừng lại ở nguồn lực tổ chức, học bổng cho trẻ em nghèo, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương tái, sẻ chia, chung tay vì cộng đồng. Chính sự đồng hành của quý đối tác, khách hàng và các đơn vị tài trợ đã giúp SeABank Pickleball Championship 2026 không còn là một sự kiện thể thao, mà trở thành một hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, nơi mỗi đóng góp đều được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực cho giáo dục và môi trường.