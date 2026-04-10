Diện mạo tuyến Vành đai 4 khu vực phía Bắc Hà Nội

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được khởi công từ giữa năm 2023, là một trong những công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn nhất khu vực phía Bắc hiện nay. Toàn tuyến có chiều dài khoảng 112,8 km, đi qua ba địa phương gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Đoạn qua Hà Nội dài khoảng 56,5 km, đóng vai trò trục kết nối chính của vùng Thủ đô.
Tuyến đường đi qua địa bàn 7 quận, huyện cũ của Hà Nội gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai và Thường Tín.
Trong đó, đoạn từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến cầu Hồng Hà với chiều dài khoảng hơn 11 km, đi qua địa bàn các xã Mê Linh, Quang Minh, Tiến Thắng và xã Kim Anh (huyện Mê Linh và Sóc Sơn cũ), là một trong những phân đoạn quan trọng ở cửa ngõ phía Bắc.
Trong ảnh là công trường thi công dự án cầu Hồng Hà thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Công trình được khởi công từ tháng 10/2025, có chiều dài khoảng 6 km, bắc qua sông Hồng, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, cầu sẽ hoàn thành sau khoảng 3 năm thi công, góp phần hình thành trục giao thông liên vùng quan trọng.
Đoạn tuyến này có điểm đầu kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, sau đó chạy theo hướng về khu vực cầu Hồng Hà. Tuyến được quy hoạch đi qua nhiều khu vực đang phát triển, giữ vai trò kết nối trực tiếp giữa hệ thống cao tốc liên vùng với mạng lưới giao thông khu vực phía Bắc Hà Nội.
Về quy mô, đây là tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc, với phần đường chính ở giữa và hai tuyến song hành hai bên.
Mặt cắt ngang toàn tuyến rộng khoảng 120 m, gồm 6 làn xe cao tốc, hai tuyến đường gom phục vụ giao thông địa phương, cùng các dải cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và phần đất dự trữ cho tuyến đường sắt vành đai trong tương lai.
Trên đoạn từ cầu Hồng Hà đến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, theo quy hoạch sẽ bố trí 5 nút giao khác mức nhằm đảm bảo khả năng kết nối liên hoàn.
Đến nay, một số đoạn đường song hành đã cơ bản hoàn thiện, phương tiện có thể di chuyển.
Tuy nhiên, tiến độ giữa các hạng mục chưa đồng đều. Ở nhiều vị trí nút giao, công trình chưa được triển khai hoặc chưa có dấu hiệu thi công rõ ràng.
Đáng chú ý, tại khu vực nút giao với đường Mê Linh, vẫn còn tồn tại một số nhà dân chưa được giải phóng mặt bằng. Điều này khiến việc tổ chức thi công tại đây chưa thể triển khai theo kế hoạch.
Không chỉ riêng điểm này, một số vị trí nút giao khác trên cùng đoạn tuyến cũng đang trong tình trạng tương tự, khi chưa được triển khai đồng bộ với phần đường chính.
Đoạn tuyến từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến cầu Hồng Hà không chỉ đóng vai trò kết nối mà còn tạo thêm không gian, động lực phát triển mới cho khu vực phía Bắc Hà Nội.
Khi hoàn thiện, Vành đai 4 được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể khả năng liên kết giữa khu vực phía Bắc Hà Nội với các trục giao thông lớn, đặc biệt là hệ thống cao tốc liên vùng. Tuyến đường cũng góp phần giảm tải cho các tuyến vành đai hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển đô thị ra khu vực ven đô.