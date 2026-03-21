Mắc nhiều bệnh nền, sản phụ 60 tuổi vẫn sinh con thành công

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi - trường hợp được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do tuổi mẹ lớn và nhiều bệnh lý nền đi kèm.

Sản phụ nhập viện khi thai được 38,2 tuần, tình trạng toàn thân tạm ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp mạn tính đang điều trị, đái tháo đường thai kỳ phải kiểm soát bằng insulin mỗi ngày. Ngoài ra, sản phụ từng trải qua các phẫu thuật sản phụ khoa như mổ chửa ngoài tử cung và mổ tách dính buồng tử cung.

Sản phụ 60 tuổi hạnh phúc khi vượt cạn thành công. (Ảnh: BVCC)

Theo GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện, mang thai và sinh nở ở tuổi 60 là thử thách lớn đối với cơ thể, đặc biệt là hệ tim mạch và nội tiết. Những nguy cơ như tai biến tim mạch, đột quỵ, rối loạn đường huyết, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hay hồi phục chậm đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đáng lưu ý, tiền sử nhiều lần phẫu thuật khiến nguy cơ dính, tổn thương mô và chảy máu trong quá trình mổ tăng cao, đòi hỏi ê-kíp phải đặc biệt thận trọng.

Trước ca mổ, các chỉ số sinh tồn của sản phụ được kiểm soát ở mức tương đối ổn định: huyết áp 125/80 mmHg, mạch 85 lần/phút, đường huyết duy trì nhờ insulin. Tuy nhiên, theo đánh giá chuyên môn, đây vẫn là ca bệnh cần theo dõi sát sao từng diễn biến nhỏ.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp vừa tập trung xử lý chuyên môn, vừa liên tục trấn an tinh thần người bệnh. Sự động viên kịp thời giúp sản phụ giảm căng thẳng, giữ tâm lý ổn định trong suốt ca mổ.

Khoảnh khắc em bé nặng 2,8 kg cất tiếng khóc chào đời với phản xạ tốt đã khiến cả phòng mổ vỡ òa. Ca mổ diễn ra an toàn, em bé khỏe mạnh, sản phụ ổn định sau phẫu thuật. Việc cắt dây rốn chậm cũng được thực hiện nhằm tăng lợi ích cho trẻ sơ sinh.

TS Ánh cho biết, với những trường hợp mang thai ở tuổi rất cao, việc theo dõi sau sinh vẫn đóng vai trò quan trọng, bởi nguy cơ biến chứng còn kéo dài. Thai kỳ nguy cơ cao cần được quản lý và điều trị tại các cơ sở y tế chuyên sâu để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.