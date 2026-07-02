Giá vàng 9999 SJC hôm nay 2/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng 9999, còn được biết đến với tên gọi vàng ta hoặc vàng 24K, là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%, thuộc nhóm vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay.

Đặc điểm của vàng 9999

Do gần như không pha tạp chất nên vàng 9999 có đặc tính khá mềm, dễ biến dạng nếu chịu lực tác động mạnh. Vì vậy, loại vàng này chủ yếu được sản xuất dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn trơn phục vụ mục đích đầu tư và cất giữ, thay vì chế tác các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp như vàng tây.

Với ưu điểm ít bị oxy hóa, khó phai màu và khả năng bảo toàn giá trị trong thời gian dài, vàng 9999 luôn được nhiều người lựa chọn làm tài sản tích lũy cũng như kênh phòng ngừa rủi ro trước biến động kinh tế và lạm phát.

Vàng miếng SJC. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 2/7/2026

Lúc đầu giờ sáng nay, giá vàng 9999 tại SJC dao động trong khoảng từ 141,3 - 146,4 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 8h ngày 2/7/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.340.000 14.640.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.340.000 14.642.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.340.000 14.643.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.330.000 14.630.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.330.000 14.640.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.130.000 14.480.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 8h ngày 2/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.340.000 14.640.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.340.000 14.642.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.330.000 14.630.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.330.000 14.640.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.130.000 14.480.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.340.000 14.640.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.000.000 14.400.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 14.340.000 14.640.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.340.000 14.640.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.250.000 14.600.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.250.000 14.600.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.250.000 14.600.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.100.000 14.500.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.220.000 14.620.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.170.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.110.000 14.510.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.340.000 14.640.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.500.000 14.800.000 đồng/chỉ Thần Tài Phú Quý 999.9 14.500.000 14.800.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.170.000 14.670.000 đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.