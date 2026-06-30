Giá vàng hôm nay 30/6: Giảm mạnh, sắp thủng mốc 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng giảm khi giá dầu tăng cùng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên - điều này khiến giới giao dịch tập trung vào nguy cơ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, thay vì nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, trước những căng thẳng giữa Mỹ và Iran tái bùng phát.

Các chuyên gia nhận định giá vàng có thể giảm xuống dưới mức 3.900 USD/ounce trước khi tạo đáy trong đợt điều chỉnh của xu hướng giảm hiện tại.

Tuy nhiên, mức giá thấp hơn sẽ là cơ hội mua mang tính chiến lược, bởi xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn chưa kết thúc. Theo đó, mặc dù các cuộc đàm phán hòa bình đã được nối lại, xung đột tại Trung Đông vẫn chưa thực sự kết thúc khi Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Theo các chuyên gia, ngay cả khi thỏa thuận hòa bình được duy trì và dầu có thể lưu thông bình thường trở lại qua eo biển Hormuz, thị trường vẫn sẽ cần thời gian để ổn định và tái bổ sung lượng tồn kho nhằm đáp ứng nhu cầu đang duy trì ở mức cao.

Nguyên nhân là do vàng thường diễn biến ngược chiều với giá dầu tăng và đồng USD mạnh lên; do vậy việc giá năng lượng duy trì ở mức cao có thể tạo thêm áp lực giảm đối với vàng trong những tháng tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 30/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua) - 148,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua) - 148,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.014 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh khi liên tiếp đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Một số chuyên gia cảnh báo nếu mốc 4.000 USD/ounce bị xuyên thủng, thị trường có thể thiếu các vùng hỗ trợ kỹ thuật đáng kể trong ngắn hạn.

Nhóm phân tích của Ngân hàng ING (Hà Lan) hạ dự báo giá năm nay về trung bình 4.300 USD trong quý III và 4.600 USD trong quý IV, lần lượt thấp hơn mức 4.850 USD và 5.000 USD đưa ra trước đó.

Theo Kitco News, nhóm nghiên cứu hàng hóa của Citigroup cũng hạ mục tiêu giá vàng trong 3 tháng từ 4.300 USD xuống 4.000 USD. Nhóm này cho rằng vàng đang đối mặt nhiều áp lực như lợi suất thực ổn định trở lại và đồng USD mạnh hơn trong ngắn hạn. Các nhà phân tích cũng lưu ý nhu cầu vàng vật chất từ các ngân hàng trung ương và dòng tiền chảy vào các quỹ ETF vàng chậm lại, khiến kim loại quý mất bớt động lực tăng.

Dù vậy, dự báo dài hạn của Citigroup chưa thay đổi. Nhóm này vẫn đặt mục tiêu giá vàng trong 6-12 tháng ở mức 4.500 USD/ounce, với điều kiện Fed chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng hoặc căng thẳng địa chính trị gia tăng.