Giá vàng hôm nay 28/6: Đi ngang sau khi hồi phục nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng cuối tuần hồi phục nhẹ sau khi chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tháng 5 cho thấy, lạm phát tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 215.000, củng cố quan điểm rằng Fed vẫn còn ít dư địa để nới lỏng chính sách.

Bên cạnh đó, giá vàng được hỗ trợ khi căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz đẩy giá dầu lên cao nhưng động thái này vẫn không đủ để xóa bỏ những tổn thất trong tuần.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện định giá khoảng 60% khả năng Cục Dự trữ liên bàng Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, giảm so với mức kỳ vọng trước đó là 64%.

Giá vàng hôm nay đi ngang. (Ảnh: Minh Đức).

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết giá vàng đang phục hồi nhẹ sau khi chịu áp lực bán mạnh vào đầu tuần này.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 28/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua) - 148,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua) - 148,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.088 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 18 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News. Theo đó, phần lớn các chuyên gia Phố Wall vẫn giữ quan điểm bi quan khi giá vàng ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp. 5 chuyên gia, tương đương 28%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 8 người khác, chiếm 44% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm. 5 nhà phân tích còn lại, chiếm 28%, dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang trong tuần tới.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, một số chuyên gia của Bloomberg lưu ý, các yếu tố mang tính cấu trúc như xu hướng phi USD hóa và hoạt động đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương vẫn là lực đỡ quan trọng đối với thị trường vàng trong dài hạn.

Nhìn chung, diễn biến của lãi suất, lợi suất trái phiếu và dòng tiền trên các thị trường tài chính sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định xu hướng của vàng trong thời gian tới.