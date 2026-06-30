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Giá vàng trang sức 9999 hôm nay 30/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Giá vàng trang sức 9999 hôm nay 30/6/2026 phụ thuộc theo niêm yết của từng doanh nghiệp, từng sản phẩm và khu vực.

Vàng trang sức 9999 là gì?

Vàng trang sức 9999 là loại vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, gần như là vàng nguyên chất. Đây là dòng vàng có giá trị cao, màu vàng đậm đặc trưng.

Nhờ hàm lượng vàng cao, vàng trang sức 9999 có khả năng giữ giá tốt theo thời gian. Tuy nhiên, do đặc tính khá mềm nên loại vàng này dễ bị biến dạng nếu chịu va đập mạnh hoặc sử dụng thường xuyên.

Vàng trang sức 9999 thường được sử dụng để chế tác dây chuyền, lắc tay, bông tai hoặc các sản phẩm trang sức truyền thống.

Vàng trang sức 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng trang sức 9999 hôm nay 30/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc đầu giờ sáng nay 30/6/2026, giá vàng trang sức 9999 tại các doanh nghiệp lớn dao động từ 13,75 - 14,65 triệu đồng/chỉ, tùy từng doanh nghiệp và giá mua vào - bán ra.

Bảng giá vàng trang sức 9999 tại một số thương hiệu lớn trong nước, cập nhật đến 8h ngày 30/6/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

PNJ

Vàng nữ trang 999.9

14.240.000

14.640.000

đồng/chỉ

SJC

Nữ trang 99,99%

14.290.000

14.640.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng trang sức 999.9

14.150.000

14.650.000

đồng/chỉ

Doji

Nữ trang 9999

13.750.000

14.250.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.280.000

14.680.000

đồng/chỉ

 

Bảng giá vàng trang sức hôm nay 30/6/2026

Bên cạnh vàng trang sức 9999, các doanh nghiệp còn cung cấp nhiều loại vàng trang sức khác như vàng trang sức 999, vàng 99, vàng 75%...

Dưới đây là bảng giá vàng trang sức tại một số thương hiệu lớn trong nước, cập nhật đến 8h ngày 30/6/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

PNJ

Vàng nữ trang 999

14.225.000

14.625.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.903.000

14.523.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.874.000

14.494.000

đồng/chỉ

SJC

Nữ trang 99%

13.795.000

14.495.000

đồng/chỉ

Nữ trang 75%

10.046.100

10.996.100

đồng/chỉ

Nữ trang 68%

9.021.200

9.971.200

đồng/chỉ

Nữ trang 61%

7.996.300

8.946.300

đồng/chỉ

Nữ trang 58,3%

7.601.000

8.551.000

đồng/chỉ

Nữ trang 41,7%

5.170.500

6.120.500

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng trang sức 999

14.140.000

14.640.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 99

14.008.500

14.503.500

đồng/chỉ

Vàng trang sức 98

13.867.000

14.357.000

đồng/chỉ

Doji

Nữ trang 999

13.700.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99

13.630.000

14.180.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9

14.180.000

13.250.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Vàng trang sức 24K (99.9)

14.270.000

14.670.000

đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày. 

Hoàng Lan
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