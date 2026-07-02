Giá vàng hôm nay 2/7: Tiếp tục hồi phục

(VTC News) -

Giá vàng hồi phục nhờ được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến và những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cho thấy việc giảm thiểu rủi ro lạm phát. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8 tại Mỹ tăng 1,6%, lên 4.103,10 USD/ounce.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà tham gia thị trường hiện đang đánh giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 67%.

Bất chấp sự biến động gần đây của vàng, các ngân hàng trung ương hầu như không có ý định từ bỏ kim loại quý này. Thay vào đó, nghiên cứu mới nhất từ Diễn đàn Các tổ chức Tiền tệ và tài chính chính thức (OMFIF) cho thấy, các tổ chức ngày càng cam kết hơn với vàng như một tài sản tiền tệ chiến lược khi họ điều hướng hệ thống tài chính toàn cầu ngày càng phân mảnh.

Giá vàng hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Theo báo cáo Nhà đầu tư công toàn cầu năm 2026 của OMFIF, vàng đã nổi lên như một trong những tài sản hưởng lợi lớn nhất từ sự bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, những lo ngại về nợ công và sự chuyển dịch dần sang một hệ thống tiền tệ đa cực hơn.

Báo cáo cho biết, các nhà quản lý dự trữ tiếp tục coi vàng thỏi là một trong những công cụ hiệu quả nhất để bảo vệ tài sản quốc gia trước một thế giới ngày càng khó lường.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 2/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng (mua) - 146,4 triệu đồng/lượng (bán), giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng (mua) - 146,4 triệu đồng/lượng (bán), giảm 600.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.042 USD/ounce, tăng 32 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng vàng vẫn có khả năng giảm thêm trước khi bước vào chu kỳ tăng mới. Sau khi mất gần 10% chỉ trong một tuần, thị trường đang xuất hiện lực mua bắt đáy, song đồng USD vẫn còn duy trì sức mạnh, hạn chế dòng tiền đầu cơ vào kim loại quý.

Giá vàng được dự báo có thể lùi về vùng 3.700-3.800 USD/ounce, tạo cơ hội mua hấp dẫn.

Trong thời gian tới, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực. Xu hướng kỹ thuật vẫn nghiêng về bên bán khi giá đang nằm dưới các đường trung bình động dài hạn. Vùng 4.000 USD/ounce vẫn được xem là ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng, nơi lực mua và lực bán sẽ cạnh tranh quyết liệt.