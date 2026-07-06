Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 6/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Lúc 6h30 sáng nay (6/7), giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn giữ ổn định so với chốt phiên cuối tuần trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục leo cao ở mức 4.181,60 USD/ounce, đánh dấu tuần hồi phục mạnh mẽ từ mức hơn 3.900 USD/ounce.

Vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Theo cập nhật lúc 7h ngày 6/7/2026, giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết quanh mức 14,59 - 15,14 triệu đồng/chỉ, tùy loại.

Bảng giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật lúc 7h ngày 6/7/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Nhẫn trơn PNJ 999.9 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.590.000 14.990.000 đồng/chỉ

Bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bên cạnh vàng 9999, PNJ còn cung cấp nhiều loại vàng khác như vàng 999, vàng 99, vàng 18K, vàng 14K...Dưới đây là bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 7h ngày 6/7/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.575.000 14.975.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 14.250.000 14.870.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 14.220.000 14.840.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 13.110.000 13.731.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 10.253.000 11.243.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 9.203.000 10.193000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 8.154.000 9.144.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.779.000 8.769.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 5.246.000 6.236.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.631.000 5.621.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 4.002.000 4.992.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 6/7/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.830.000 15.130.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.750.000 15.100.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.750.000 15.100.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.550.000 15.000.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.800.000 15.140.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.800.000 15.140.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.