Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 6/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 6h30 sáng nay (6/7), giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn giữ ổn định so với chốt phiên cuối tuần trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục leo cao ở mức 4.181,60 USD/ounce, đánh dấu tuần hồi phục mạnh mẽ từ mức hơn 3.900 USD/ounce.
Theo cập nhật lúc 7h ngày 6/7/2026, giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết quanh mức 14,59 - 15,14 triệu đồng/chỉ, tùy loại.
Bảng giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật lúc 7h ngày 6/7/2026
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.840.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn trơn PNJ 999.9
|
14.840.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
14.840.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|
14.840.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
14.590.000
|
14.990.000
|
đồng/chỉ
Bên cạnh vàng 9999, PNJ còn cung cấp nhiều loại vàng khác như vàng 999, vàng 99, vàng 18K, vàng 14K...Dưới đây là bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 7h ngày 6/7/2026:
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|
14.840.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999
|
14.575.000
|
14.975.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 9920
|
14.250.000
|
14.870.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 99
|
14.220.000
|
14.840.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 916 (22K)
|
13.110.000
|
13.731.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 750 (18K)
|
10.253.000
|
11.243.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 680 (16.3K)
|
9.203.000
|
10.193000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 610 (14.6K)
|
8.154.000
|
9.144.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 585 (14K)
|
7.779.000
|
8.769.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 416 (10K)
|
5.246.000
|
6.236.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 375 (9K)
|
4.631.000
|
5.621.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 333 (8K)
|
4.002.000
|
4.992.000
|
đồng/chỉ
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 6/7/2026):
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.840.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.840.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.840.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.830.000
|
15.130.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
14.840.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.840.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.750.000
|
15.100.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.750.000
|
15.100.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
14.550.000
|
15.000.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
14.800.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.800.000
|
15.140.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.