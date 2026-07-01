Tại Việt Nam, đơn vị đo lường vàng được quy đổi như sau:
1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng
Lúc 8h sáng nay (1/7/2026), giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với đầu giờ sáng qua.
Như vậy, 1 cây vàng miếng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026 có giá 144 triệu đồng ở chiều mua vào và 147 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Theo đó, 1 cây vàng nhẫn SJC 9999 hôm nay 1/7/2026 có giá 143,9 triệu đồng ở chiều mua vào và 146,9 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Dưới đây là bảng cập nhật giá vàng 9999 hôm nay tại một số thương hiệu lớn trong nước, tính đến 8h ngày 1/7/2026:
|Thương hiệu
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|SJC
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|144.000.000
|147.000.000
|đồng/lượng
|Vàng SJC 5 chỉ
|144.000.000
|147.020.000
|đồng/lượng
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|144.000.000
|147.030.000
|đồng/lượng
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|143.900.000
|146.900.000
|đồng/lượng
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|143.900.000
|147.000.000
|đồng/lượng
|Nữ trang 99,99%
|141.900.000
|145.400.000
|đồng/lượng
|PNJ
|Vàng miếng SJC 999.9
|144.000.000
|147.000.000
|đồng/lượng
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|144.000.000
|147.000.000
|đồng/lượng
|Vàng Kim Bảo 999.9
|144.000.000
|147.000.000
|đồng/lượng
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|144.000.000
|147.000.000
|đồng/lượng
|Vàng nữ trang 999.9
|140.000.000
|144.000.000
|đồng/lượng
|Phú Quý
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|143.500.000
|146.500.000
|đồng/lượng
|Thần Tài Phú Quý 999.9
|143.500.000
|146.500.000
|đồng/lượng
|Vàng trang sức 999.9
|140.500.000
|145.500.000
|đồng/lượng
|Bảo Tín Minh Châu
|Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|143.000.000
|146.500.000
|đồng/lượng
|Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|143.000.000
|146.500.000
|đồng/lượng
|Trang sức Vàng Rồng Thăng Long
|141.500.000
|145.500.000
|đồng/lượng
|Bảo Tín Mạnh Hải
|Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)
|142.800.000
|146.800.000
|đồng/lượng
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|142.300.000
|-
|đồng/lượng
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|141.800.000
|145.800.000
|đồng/lượng
Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường.