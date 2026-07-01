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Giá 1 cây vàng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026 bao nhiêu?

(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng SJC, giá 1 cây vàng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026.

Tại Việt Nam, đơn vị đo lường vàng được quy đổi như sau:

1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng 

1 cây vàng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026 giá bao nhiêu?

Lúc 8h sáng nay (1/7/2026), giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với đầu giờ sáng qua. 

Như vậy, 1 cây vàng miếng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026 có giá 144 triệu đồng ở chiều mua vào và 147 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. 

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). 

Theo đó, 1 cây vàng nhẫn SJC 9999 hôm nay 1/7/2026 có giá 143,9 triệu đồng ở chiều mua vào và 146,9 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. 

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

 

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 1/7/2026

Dưới đây là bảng cập nhật giá vàng 9999 hôm nay tại một số thương hiệu lớn trong nước, tính đến 8h ngày 1/7/2026: 

Thương hiệu  Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị 
SJC  Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.000.000 147.000.000 đồng/lượng 
Vàng SJC 5 chỉ 144.000.000 147.020.000 đồng/lượng 
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144.000.000 147.030.000 đồng/lượng 
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.900.000 146.900.000 đồng/lượng 
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.900.000 147.000.000 đồng/lượng 
Nữ trang 99,99% 141.900.000 145.400.000 đồng/lượng 
PNJ  Vàng miếng SJC 999.9 144.000.000 147.000.000 đồng/lượng 
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 144.000.000 147.000.000 đồng/lượng 
Vàng Kim Bảo 999.9 144.000.000 147.000.000 đồng/lượng 
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144.000.000 147.000.000 đồng/lượng 
Vàng nữ trang 999.9 140.000.000 144.000.000 đồng/lượng 
Phú Quý  Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 143.500.000 146.500.000 đồng/lượng 
Thần Tài Phú Quý 999.9 143.500.000 146.500.000 đồng/lượng 
Vàng trang sức 999.9 140.500.000 145.500.000 đồng/lượng 
Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9  143.000.000 146.500.000 đồng/lượng 
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9  143.000.000 146.500.000 đồng/lượng 
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long  141.500.000 145.500.000 đồng/lượng 
Bảo Tín Mạnh Hải  Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)  142.800.000 146.800.000   đồng/lượng 
Nhẫn tròn 999.9 BTMH  142.300.000 - đồng/lượng 
Vàng trang sức 24K (999.9)  141.800.000 145.800.000 đồng/lượng 

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường. 

Hoàng Lan
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