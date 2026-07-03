Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 3/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Đặc tính nổi bật của vàng 9999

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên đến 99,99%. Do không bị pha lẫn tạp chất hay các kim loại khác, vàng 9999 khá mềm, dễ biến dạng khi chịu lực tác động mạnh.

Vàng 9999 có màu vàng kim đậm, sáng bóng tự nhiên, không bị oxy hóa, không bị xỉn màu theo thời gian.

Do đặc tính mềm dẻo, vàng 9999 thường được đúc thành dạng vàng miếng, nhẫn tròn trơn đơn giản, không chế tác thành trang sức cầu kỳ.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 3/7/2026

Trong phiên sáng nay, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết trong khoảng từ 14,64 - 15,14 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra, tăng 3 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu cập nhật lúc 9h30 ngày 3/7/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.640.000 15.040.000 đồng/chỉ Vàng thương hiệu Doji, PNJ, Phú Quý 14.800.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 9h30 ngày 3/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng SJC 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.640.000 15.040.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.840.000 15.142.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.830.000 15.130.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.830.000 15.140.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.630.000 14.980.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.590.000 14.990.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.740.000 15.140.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.690.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.640.000 15.040.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.840.000 15.140.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.800.000 15.140.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.800.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.500.000 15.000.000 đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.