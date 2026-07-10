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Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 10/7/2026 bao nhiêu 1 lượng?

(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng tại PNJ, giá 1 lượng vàng 9999 tại PNJ hôm nay 10/7/2026.

Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng) là loại vàng chứa 99,99% vàng nguyên chất, chỉ lẫn 0,01% tạp chất. 

Vàng 9999 có màu ánh kim đậm, mềm dẻo, dễ bị biến dạng khi va chạm. Do đó, loại vàng này ít được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, gắn đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được đúc thành nhẫn trơn hoặc vàng miếng. 

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 10/7/2026 bao nhiêu 1 lượng? 

Lúc 7h sáng nay (10/7/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 có giá 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. 

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI) 

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ được niêm yết ở ngưỡng 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). 

Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 10/7/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9

14.600.000

14.900.000

đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.500.000

14.850.000

đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9

14.500.000

14.850.000

đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9

14.250.000

14.650.000

đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.500.000

14.850.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.500.000

14.850.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

14.235.000

14.635.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.913.000

14.533.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.884.000

14.504.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.799.000

13.419.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.998.000

10.988.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.972.000

9.962.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.533.000

9.523.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.947.000

8.937.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.580.000

8.570.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

5.104.000

6.094.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.504.000

5.494.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.888.000

4.878.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 10/7/2026):

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.600.000

14.900.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.500.000

14.850.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.600.000

14.900.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.570.000

14.870.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.600.000

14.900.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.450.000

14.850.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.460.000

14.860.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.460.000

14.860.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.260.000

14.760.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Phú Quý 1 Lượng 999.9 

14.500.000

14.850.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.500.000

14.850.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. 

Hoàng Lan
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