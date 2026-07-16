Mẹ Messi: Cả nhà khóc suốt trận Argentina thắng Anh

(VTC News) -

Bà Celia Cuccittini, mẹ của Lionel Messi, cho biết cả gia đình đã khóc trong và sau trận Argentina thắng Anh 2-1 tại sân vận động Mercedes-Benz (Atlanta, bang Georgia, Mỹ). Chiến thắng ngược dòng nghẹt thở giúp Messi và đồng đội giành quyền vào chung kết World Cup. Siêu sao 39 tuổi kiến tạo cả hai bàn thắng, tiếp tục đóng vai trò quyết định trong hành trình bảo vệ chức vô địch của Argentina.

Chia sẻ của bà Celia được nhà báo Daniel Ambrosino công bố trong trên kênh America TV (Argentina). Ông liên lạc với mẹ Messi qua tin nhắn sau khi trận bán kết kết thúc. Khi chứng kiến không khí ăn mừng của những người có mặt trong trường quay, bà Celia nhắn: “Thật điên rồ. Mọi người thật tuyệt vời, tôi yêu tất cả”.

Messi cùng đội tuyển Argentina đánh bại Anh ở bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Mẹ Messi sau đó kể lại cách gia đình bà theo dõi cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa Argentina và Anh. “Chúng tôi như kiệt sức, liên tục khóc. Đó là sự chịu đựng khủng khiếp. Tất nhiên, Messi gọi cho tôi ngay lập tức. Tôi đang ở đây cùng em gái, em rể, các cháu, các con. Tất cả đều khóc trong và sau trận đấu”, mẹ Messi chia sẻ.

Qua lời kể này, mẹ Messi xác nhận bà không có mặt trên khán đài Mercedes-Benz Stadium cùng con dâu Antonela Roccuzzo và ba cháu Thiago, Mateo, Ciro. Bà theo dõi trận đấu với những thành viên khác trong gia đình tại quê nhà. Gia đình Messi hiện đang chăm sóc cho cha của cầu thủ này - ông Jorge Messi vừa xuất viện vào cuối tháng 6.

Argentina phải trải qua một trận bán kết nhiều cảm xúc để vượt qua đối thủ giàu duyên nợ. Đội bóng Nam Mỹ dẫn trước nhưng bị Anh gây sức ép mạnh và đưa trận đấu vào thế giằng co. Trong thời điểm khó khăn, Messi cùng các đồng đội tiếp tục tiến lên, tạo ra bàn thắng quyết định để giành vé vào chung kết.

Ngôi sao 39 tuổi không trực tiếp ghi bàn nhưng thực hiện cả hai đường kiến tạo. Màn trình diễn này giúp anh tiếp tục gia tăng những cột mốc cá nhân tại kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.

Video: Argentina thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026

Sau trận đấu, Messi cũng nhắc đến gia đình trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Đội trưởng Argentina cho biết anh lập tức liên lạc với những người thân không thể có mặt tại Atlanta.

“Bây giờ tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này cùng vợ và các con. Tôi vừa nói chuyện với bố, mẹ, các anh chị em, cô chú, anh rể và cả gia đình. Việc một số người không thể có mặt ở đây cũng khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn”, Messi nói.

Anh nhấn mạnh niềm vui lớn nhất là tiếp tục mang lại hạnh phúc cho người dân Argentina và những thành viên trong gia đình. “Gia đình tôi rất hạnh phúc và tôi cũng rất vui vì tiếp tục mang đến thêm một niềm vui cho người dân Argentina”, đội trưởng đội đương kim vô địch thế giới chia sẻ.

Messi cho rằng cuộc đối đầu với Anh mang ý nghĩa đặc biệt đối với các cầu thủ và người hâm mộ Argentina. Dù toàn đội luôn tự nhắc đây chỉ là một trận bóng đá, cảm xúc đã thay đổi khi quốc ca vang lên trước giờ thi đấu.

Argentina hiện đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962. Với cá nhân Messi, đây là lần thứ ba anh góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải vô địch thế giới, sau các kỳ World Cup 2014 và 2022.

Trong khi người hâm mộ Argentina đổ ra đường ăn mừng, gia đình Messi cũng trải qua một đêm không ngủ. Những giọt nước mắt mà bà Celia nhắc đến phản ánh trọn vẹn cảm xúc của trận bán kết: căng thẳng, chịu đựng và cuối cùng là niềm hạnh phúc khi Argentina tiếp tục tiến đến trận đấu cuối cùng.