Messi: 'Người Argentina không muốn thua đội tuyển Anh'

(VTC News) -

Những cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina luôn căng thẳng vì yếu tố lịch sử cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trả lời phỏng vấn sau khi Argentina thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026, Lionel Messi chia sẻ niềm hạnh phúc không chỉ vì kết quả mà cả trong cách anh và đồng đội dồn ép khiến đối thủ phải co cụm phòng ngự.

“Thực sự, những gì chúng tôi trải qua ngay từ đầu thật khó tin. Dù chỉ là một trận bóng đá, nhưng khi bắt đầu bước ra sân và quốc ca vang lên, chúng tôi cảm nhận được những cảm xúc rất đặc biệt”, Messi nói.

Argentina gặp nhiều khó khăn và bị đội tuyển Anh dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ không từ bỏ, liên tục đẩy cao đội hình và gây sức ép về phía khung thành đối phương trước khi hoàn tất màn ngược dòng.

Messi đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Theo Messi, đây không phải một chiến thắng thông thường. Những câu chuyện trong quá khứ khiến cuộc đối đầu giữa Argentina và Anh luôn được bao phủ bởi bầu không khí đặc biệt, ngay cả khi các cầu thủ cố gắng giữ sự tập trung vào chuyên môn.

“Tôi nghĩ cả đội đều cảm nhận được điều đó và chúng tôi biết đây không chỉ là một chiến thắng thông thường. Người dân Argentina mong muốn điều này và chúng tôi cũng vậy. Thật điên rồ khi được chơi hai trận chung kết World Cup liên tiếp. Tập thể này thật phi thường. Hôm nay, chúng tôi lại tiến lên tìm kiếm chiến thắng sau khi tình thế trở nên khó khăn. Chúng tôi ép họ lùi sâu về khung thành và thực sự rất hạnh phúc”, anh nói thêm.

Đội trưởng Argentina một lần nữa nhắc đến khoảnh khắc quốc ca vang lên trước giờ bóng lăn. Messi cho rằng đó là thời điểm các cầu thủ cảm nhận rõ nhất sự kỳ vọng từ người hâm mộ quê nhà và ý nghĩa của trận bán kết.

“Dù trước trận chúng tôi đã nói rằng đây chỉ là một trận bóng đá, nhưng sau khi quốc ca vang lên, chúng tôi bắt đầu cảm nhận được những điều khác biệt, những cảm xúc đặc biệt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn hiểu đây là một trận bóng đá. Không ai trong chúng tôi muốn thua và người dân Argentina cần niềm vui này. Người Argentina không muốn thua đội tuyển Anh. Chúng tôi đã làm được, loại họ khỏi giải và giành quyền chơi một trận chung kết World Cup nữa. Đây là một ngày rất hạnh phúc”, anh nói.

Video: Bàn thắng quyết định giúp Argentina loại Anh ở bán kết World Cup 2026

Messi cũng dành thời gian chia sẻ niềm vui với gia đình sau khi Argentina giành quyền vào chung kết. Một số người thân không thể có mặt trực tiếp trên khán đài, nhưng đội trưởng Argentina vẫn liên lạc với họ ngay sau trận đấu.

“Bây giờ tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này cùng vợ và các con. Tôi vừa nói chuyện với bố, mẹ, các anh chị em, cô chú, anh rể và cả gia đình. Việc một số người không thể có mặt ở đây cũng khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn. Gia đình tôi rất hạnh phúc và tôi cũng rất vui vì tiếp tục mang đến thêm một niềm vui cho người dân Argentina”, anh chia sẻ.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, Messi kêu gọi người hâm mộ tận hưởng tấm vé vào chung kết, giống như cách các cầu thủ đang sống trong niềm vui sau chiến thắng trước đội tuyển Anh.

“Hãy tận hưởng khoảnh khắc này giống như cách chúng tôi đang tận hưởng. Argentina lại có mặt trong hai đội mạnh nhất thế giới. Bốn năm trước, chúng ta đã tận hưởng chức vô địch. Hãy tiếp tục tận hưởng và sống trọn với khoảnh khắc này như mọi người đang làm. Hôm nay, chúng tôi đã hoàn thành bước cuối cùng và đạt được điều mình mong muốn. Còn bây giờ, mọi chuyện sẽ do Chúa quyết định”, Messi nhắn nhủ.