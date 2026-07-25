Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho chiến sĩ hy sinh khi cứu 2 người bị điện giật

(VTC News) -

Chủ tịch nước vừa ký ban hành Quyết định số 1197 truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng.

Thượng sĩ Kpă Thiêp được truy tặng Huân chương Dũng cảm vì đã hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Thượng sĩ Kpă Thiệp hy sinh khi cứu 2 người dân khỏi điện giật. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, Kpă Thiệp sinh ngày 7/3/2006, tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai, nhập ngũ tháng 2/2025.

Sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, Kpă Thiệp được biên chế về công tác tại Tiểu đội 3, Trung đội vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10. Tại đây, anh luôn thể hiện tinh thần vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được chỉ huy đơn vị và đồng đội tin tưởng, quý mến.

Ngày 19/7, quân nhân Kpă Thiệp được nghỉ phép năm 2026. Trong quá trình nghỉ phép, anh tích cực phụ giúp gia đình làm nương, rẫy.

Khoảng 12h ngày 20/7, tại làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, anh Kpă Thiệp phát hiện có 2 người gặp nguy hiểm do sự cố điện.

Với tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, anh đã nhanh chóng lao vào cứu được 2 người dân (Rmah Việt, 27 tuổi và Rah Lan HNom, 30 tuổi). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, thượng sĩ Kpă Thiệp không may bị điện giật và tử vong vào 13h cùng ngày.

Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) cũng đã quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp, vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.