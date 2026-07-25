Người dân Lào chỉ vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể của bộ đội Việt Nam

(VTC News) -

Theo chân người dân Lào chỉ vị trí nghi có mộ tập thể bộ đội Việt Nam

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, một gia đình nước bạn Lào vừa cung cấp thông tin về phần mộ liệt sĩ của bộ đội chủ lực Việt Nam hy sinh trong những năm 1971-1972. Đồng thời, gia đình này cũng chỉ vị trí nghi là mộ tập thể của bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559), vốn là hầm trú ẩn chữ A bị máy bay Mỹ oanh tạc, đến nay vẫn chưa được quy tập.

Cụ thể, người trình báo và cung cấp thông tin là ông Hồ Văn Vang (SN 1943) và con trai là anh Hồ Văn Sinh, cùng trú tại Cụm bản Mỳ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào.

Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Hồ Văn Vang.

Theo lời kể của ông Vang, trước đây khu vực này có đến 8 ngôi mộ liệt sĩ. Vào năm 2009, ông trực tiếp dẫn Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đến tìm kiếm và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ có danh tính.

Tuy nhiên, do thời điểm đó gia đình đang canh tác lúa nương và chịu ảnh hưởng của phong tục, tập quán địa phương nên ông không thông báo về một phần mộ còn lại nằm trong khu vực đất sản xuất của gia đình. Vì vậy, phần mộ này vẫn còn nguyên tại hiện trường đến nay, ước tính nằm ở độ sâu khoảng 1 m.

Với vị trí nghi là mộ tập thể trên sườn đồi, ông Vang cho biết, trong giai đoạn 1971-1972, cách khu vực 8 ngôi mộ nói trên khoảng 80 m là hầm trú ẩn chữ A của khoảng 3 đến 5 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559).

Chiếc bi đông mà ông Vang tìm được tại vị trí hầm chữ A - nơi nghi có mộ liệt sĩ Việt Nam.

Trong thời gian đóng quân, các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên giúp gia đình ông sản xuất lúa. Sau khi hầm bị máy bay Mỹ oanh tạc làm sập, ông đến kiểm tra tại cửa hầm, thu được 1 khẩu súng CKC, 1 bi đông đựng nước và 1 nắp vung xoong nhôm, nhưng không phát hiện người còn sống.

Hiện, gia đình ông Vang vẫn lưu giữ 1 bi đông đựng nước, 1 nắp vung xoong nhôm có khắc nhiều họa tiết cùng 1 tấm bia khắc tên của 7 liệt sĩ đã được quy tập trước đây. Riêng khẩu súng CKC được ông giao nộp cho chính quyền địa phương từ năm 2008.

Ông Hồ Văn Vang cùng con trai và cán bộ mặt trận bản Mày (Lào) đến nơi nghi có mộ tập thể bộ đội Việt Nam.

Bản thân ông Vang cũng được Chính phủ Việt Nam giải quyết chế độ đối với người Việt Nam có công tham gia kháng chiến theo Nghị định số 102/2018. Với mong muốn các liệt sĩ sớm được tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và trở về quê hương, gia đình đã chủ động cung cấp toàn bộ thông tin cho Đồn Biên phòng Hướng Phùng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hướng Phùng hướng dẫn ông Hồ Văn Sinh quay video, chụp ảnh hiện trường, xác định vị trí, tọa độ các địa điểm nêu trên. Đồng thời đề nghị gia đình tiếp tục cung cấp các thông tin liên quan để làm cơ sở báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp tục thu thập, xác minh các nguồn tin liên quan. Đơn vị cũng báo cáo, đề xuất Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao đổi với các cơ quan, đơn vị có chức năng về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để tổ chức khảo sát, xác minh thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, cất bốc và quy tập đối với phần mộ liệt sĩ và vị trí nghi là mộ tập thể nêu trên.