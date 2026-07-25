Hyundai sụt giảm lợi nhuận, giữ hy vọng phục hồi cuối năm

(VTC News) -

Theo Reuters, Hyundai Motor báo cáo lợi nhuận hoạt động quý II/2026 giảm 21%, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích do doanh số ô tô suy giảm, gián đoạn sản xuất và chi phí tăng cao, lấn át tác động tích cực từ đồng won yếu.

Kết quả này phản ánh những thách thức ngày càng lớn đối với ngành công nghiệp ô tô, khi các hãng xe phải đối mặt với chi phí năng lượng và nguyên vật liệu tăng, cùng tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến thuế quan của Mỹ và xung đột tại Trung Đông.

Dù vậy, hãng xe Hàn Quốc vẫn giữ nguyên mục tiêu kinh doanh cả năm. Hyundai kỳ vọng sẽ phục hồi trong nửa cuối năm nhờ tăng sản lượng và ra mắt các mẫu xe mới, sau khi hoạt động sản xuất quý trước bị ảnh hưởng thêm bởi một vụ hỏa hoạn tại nhà cung cấp.

"Việc giữ nguyên mục tiêu cả năm cho thấy chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng sẽ tiếp tục trong quý III và quý IV", Hyundai cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh.

Xe điện Hyundai Ioniq 3 tại Tuần lễ Thiết kế Milan (Italy). (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Hyundai sẽ gặp nhiều khó khăn để đạt mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động cả năm ở mức 6,3-7,3% trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn.

Ông Shin Yoon-chul, chuyên gia phân tích tại Kiwoom Securities, nhận định khả năng phục hồi lợi nhuận của Hyundai sẽ phụ thuộc lớn vào thành công của hai mẫu Tucson và Avante thế hệ mới - hai dòng xe có doanh số toàn cầu lớn nhất của hãng.

Hyundai Motor, cùng công ty liên kết Kia, hiện là tập đoàn sản xuất ô tô lớn thứ ba thế giới tính theo doanh số. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, hãng ghi nhận lợi nhuận hoạt động 2.900 tỷ won (khoảng 1,98 tỷ USD), thấp hơn mức dự báo 3.200 tỷ won của LSEG SmartEstimate.

Xe Kia xuất khẩu được đưa lên tàu vận chuyển của Hyundai Glovis tại cảng Pyeongtaek (Hàn Quốc). (Ảnh: Reuters)

Hyundai cũng đang chịu áp lực cạnh tranh gia tăng tại Hàn Quốc - một trong những thị trường lớn và có lợi nhuận cao nhất của hãng - khi các nhà sản xuất ô tô toàn cầu mở rộng danh mục xe điện và các tính năng phần mềm.

Tesla, thương hiệu xe nhập khẩu lớn nhất tại Hàn Quốc, dự kiến triển khai phiên bản mới của phần mềm hỗ trợ lái Full Self Driving (FSD) tại nước này, biến Hàn Quốc trở thành thị trường thứ hai sau Mỹ được nâng cấp.

Theo ông Shin, phiên bản FSD mới sẽ mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến của Tesla ngoài các mẫu Model S, Model X và Cybertruck, qua đó gia tăng áp lực cạnh tranh với Hyundai Motor Group.

Thị trường xe nhập khẩu tại Hàn Quốc cũng trở nên sôi động hơn khi BYD của Trung Quốc vượt Lexus và Volvo để trở thành thương hiệu xe nhập khẩu lớn thứ tư. Theo công ty nghiên cứu thị trường Carisyou, xe du lịch nhập khẩu chiếm gần 25% lượng xe đăng ký mới trong nửa đầu năm 2026 - mức cao nhất trong vòng 5 năm.

Doanh số ô tô của Hyundai tại Hàn Quốc trong quý II giảm 16%.

Tại Mỹ, hãng tăng các chương trình ưu đãi nhằm bù đắp việc chính phủ chấm dứt trợ cấp xe điện. Trong khi đó, Hyundai cũng gia tăng chi tiêu tại châu Âu để ứng phó với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các hãng xe Trung Quốc.

Doanh thu quý II của Hyundai đã tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, lên 49.200 tỷ won. Theo hãng, giá các nguyên liệu đầu vào chủ chốt như nhựa tăng do xung đột ở Trung Đông và lạm phát đã khiến chi phí trong quý II tăng thêm khoảng 400 tỷ won.

Hyundai đang tăng tốc đầu tư vào robot, công nghệ lái tự động nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới ngoài hoạt động sản xuất ô tô truyền thống.

Robot hình người Atlas của Boston Dynamics được trưng bày tại gian hàng Hyundai Motor Group ở triển lãm CES 2026, Las Vegas (Mỹ). (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, Hyundai Motor Group thông báo sẽ nắm toàn quyền kiểm soát công ty robot Boston Dynamics, qua đó có thêm sự linh hoạt trong chiến lược phát triển. Tập đoàn dự kiến triển khai robot hình người Atlas tại nhà máy ở bang Georgia (Mỹ) từ năm 2028.

Sự kỳ vọng của giới đầu tư đối với chiến lược phát triển "AI vật lý" (physical AI) đã giúp cổ phiếu Hyundai lập mức cao kỷ lục hồi đầu tháng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đà tăng của cổ phiếu có thể đã vượt xa triển vọng lợi nhuận ngắn hạn.