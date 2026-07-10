LĐBĐ Việt Nam bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK U17 Quốc gia 2026

(VTC News) -

Chiều 10/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính của Vòng chung kết Giải bóng đá U17 Vô địch Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026, đồng thời tiến hành bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu.

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký LĐBĐVN khẳng định việc đội tuyển U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác đào tạo trẻ, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống các giải trẻ quốc gia, trong đó có Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia.

Lãnh đạo LĐBĐVN kỳ vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban tổ chức, sự hỗ trợ từ nhà tài trợ và tinh thần thi đấu cống hiến của các đội bóng, giải đấu năm nay sẽ có chất lượng chuyên môn cao, bồi dưỡng thêm nhiều cầu thủ triển vọng cho bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức lễ công bố nhà tài trợ bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải bóng đá U17 Vô địch Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026. (Ảnh: VFF)

Đại diện nhà tài trợ, ông Joseph Ryan Consul bày tỏ tin tưởng giải đấu sẽ diễn ra thành công nhờ công tác tổ chức chuyên nghiệp và sự nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Ngay sau lễ ký kết, ban tổ chức tiến hành bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Giải U17 Vô địch Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026. Giải quy tụ 12 đội vượt qua vòng loại, diễn ra từ ngày 16 đến 29/7 tại sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai).

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm LPBank HAGL, Thể Công Viettel 1, Đà Nẵng và PVF. Bảng B có sự góp mặt của Sông Lam Nghệ An, CLB TP.HCM, PVF-CAND và Đồng Nai. Trong khi đó, bảng C quy tụ Hà Nội, Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng. Giải đấu diễn ra từ ngày 16 đến 29/7 tại sân Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai).

Là nhà đương kim vô địch, Hà Nội sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương trước sự cạnh tranh của 11 đội bóng còn lại. Toàn bộ các trận đấu được LĐBĐVN phối hợp với VTVcab truyền hình trực tiếp và phát sóng trên hệ sinh thái của VTVcab và LĐBĐVN.